Licenciar carro que tem multa pode ser um processo mais simples do que se imagina. Contudo, muitos proprietários têm dúvidas sobre qual é a forma correta de fazer isso.

Assim sendo, para que você tire todas as dúvidas sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Como licenciar carro que tem multa? Descubra agora

Bem como muitos já sabem, licenciar carro é um processo que todos os proprietários devem realizar anualmente. Então, para garantir que o veículo esteja regularizado e em conformidade com as leis de trânsito.

No entanto, muitos motoristas enfrentam a situação de ter multas pendentes ao realizar o licenciamento, e por isso, surge a dúvida sobre o que fazer nesses casos.

Dessa forma, se você está passando por essa situação, confira abaixo algumas orientações sobre como licenciar carro que tem multa:

Verifique o valor total das multas

Primeiramente, para licenciar carro que tem multa é necessário verificar o valor total das pendências.

Para isso, acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado ou o aplicativo específico e consulte o histórico de multas. Então, essa informação será essencial para prosseguir com os próximos passos.

Realize o pagamento das multas

Então, após identificar o valor total das multas, é necessário realizar o pagamento. Assim, o Detran ou a empresa responsável pelo sistema de multas do seu estado fornecerá as opções de pagamento disponíveis, como:

Boleto bancário;

Débito online ou;

Pagamento em agências autorizadas.

Sendo assim, certifique-se de seguir as instruções corretamente e pagar todas as multas pendentes.

Aguarde a compensação dos pagamentos

Depois de efetuar o pagamento das multas, será preciso aguardar o prazo necessário para a compensação dos valores. Por isso, esse prazo pode variar de acordo com o Detran, mas, em geral, é de até 48 horas úteis.

Nesse período, o sistema irá dar baixa nos valores e suas multas constarão como quitadas.

Emita o boleto do licenciamento

Com as multas quitadas, é hora de emitir o boleto para licenciamento do veículo. Os condutores podem obter esse boleto através do site do Detran ou do aplicativo específico.

Portanto, verifique as informações necessárias para gerar o documento, como:

O número do Renavam do veículo e;

O exercício em que deseja licenciar.

Realize o pagamento do licenciamento

Então, com o boleto em mãos, efetue o pagamento do licenciamento. Novamente, o Detran fornecerá as opções disponíveis, como o pagamento em agências bancárias, casas lotéricas e através de aplicativos de bancos.

Dessa forma, após o pagamento, o sistema irá gerar o comprovante de quitação.

Verifique as pendências de vistoria

Alguns estados exigem a realização de vistoria veicular antes do licenciamento. Assim sendo, verifique se essa é uma obrigação do seu estado e, caso seja, consulte as informações necessárias para agendar a vistoria.

Ademais, é importante manter todos os documentos do veículo atualizados, como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Compareça ao local agendado para a vistoria

Se a vistoria for necessária, compareça ao local e data agendados levando consigo todos os documentos solicitados.

Além disso, certifique-se de estar com o veículo em bom estado de conservação, em conformidade com as normas de trânsito e com os equipamentos obrigatórios em funcionamento.

Aguarde a emissão do novo CRLV

Após a aprovação da vistoria, será necessário aguardar a emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Aliás, esse processo pode levar alguns dias, então esteja atento às datas para evitar problemas durante fiscalizações.

Retire o CRLV atualizado

Assim, com o CRLV atualizado em mãos, dirija-se ao local que o Detran indicar para a retirada do documento.

Logo, lembre-se de verificar os documentos necessários para realizar essa retirada, como a identificação pessoal e os comprovantes de pagamento.

Esteja atento aos prazos

Por último, esteja sempre atento aos prazos estabelecidos pelo Detran para licenciamento e regularização do veículo.

Além disso, renove o licenciamento anualmente e evite atrasos, pois circular com o veículo com licenciamento vencido é considerado uma infração de trânsito grave.

Siga as orientações e tenha facilidade para resolver este problema

Por fim, vale destacar que licenciar um carro com multas pendentes pode parecer um processo complicado. Porém, seguindo as orientações, você conseguirá realizar o procedimento de forma objetiva e legal.

Lembre-se sempre de pagar as multas, realizar as vistorias e estar em dia com as obrigações que o Departamento Estadual de Trânsito estabelece.

Assim, com seu veículo regularizado, você poderá circular tranquilamente nas vias públicas, evitando problemas futuros.

Agora que você já sabe como licenciar carro que tem multa, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!