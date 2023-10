Como limpar estofado em casa e ter resultados profissionais? Descubra agora!

Limpar estofado é uma necessidade, pois essa área é muito suscetível a manchas de líquidos que derramam e outros acidentes assim. No entanto, pagar para fazer uma limpeza profissional pode ser caro e um pouco complicado, devido ao transporte do móvel, por exemplo.

Felizmente, existem formas de fazer essa limpeza em casa e obter resultados tão satisfatórios quanto os profissionais. E para te ajudar com isso, hoje trouxemos uma série de dicas para você conseguir limpar seu estofado em casa, de forma simples e barata.

Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Como limpar estofado passo a passo

A limpeza de estofados em casa pode parecer uma tarefa assustadora, mas com as dicas certas e as misturas adequadas, você pode obter resultados profissionais e manter seus móveis com aparência impecável.

Veja a seguir como fazer isso na prática.

1. Aspiração preliminar

Antes de iniciar a limpeza, comece aspirando todo o estofado. Isso removerá a sujeira solta e as migalhas que podem arranhar o tecido durante a limpeza.

Se você não tiver aspirador, use uma escova de cerdas macias para varrer a superfície do sofá, poltronas, etc.



Você também pode gostar:

2. Teste de manchas para limpar estofado

Depois de retirar toda a sujeira solta de cima do estofado, também é necessário checar se os produtos de limpeza não mancham o tecido do estofado. Dessa forma, antes de aplicar qualquer coisa, teste em uma área discreta do móvel para garantir que não cause descoloração ou danos.

3. Produtos de limpeza caseiros

Ao contrário do que você possa pensar, não são necessários produtos caros para limpar estofado. Em vez disso, você pode criar suas próprias misturas de limpeza eficazes.

Assim, para tecidos à base de água, misture uma colher de sopa de detergente neutro em 1 litro de água. Enquanto isso, para tecidos à base de óleo, use uma colher de sopa de amônia em 1 litro de água.

4. Aplicação da mistura

Depois de fazer sua misturinha, aplique a mistura de limpeza sobre a mancha ou a área a ser limpa. Use um pano branco e limpo, esfregue suavemente em movimentos circulares.

Aliás, evite esfregar com força, pois isso pode danificar as fibras.

5. Enxágue adequado para limpar estofado

Após a limpeza, enxágue a área com um pano úmido para remover qualquer resíduo de sabão. Uma dica é umedecer um pano com água pura e amarrar em uma tampa de panela com pegador em cima. Dessa maneira, você pode passar a tampa com o pano pela superfície segurando pelo pegador.

Em seguida, seque com um pano limpo.

6. Secagem adequada

Algo muito importante a se ressaltar, é que é necessário deixar o estofado secar completamente antes de voltar a usá-lo. Então, abra janelas ou ligue ventiladores para acelerar o processo, se necessário.

Isso porque qualquer resquício de umidade pode causar manchas de mofo e cheiros desagradáveis.

Misturinhas de limpeza caseira para limpar estofado

Como dissemos, você pode fazer suas próprias misturinhas caseiras de limpeza para limpar seus estofados. A seguir, vamos te dar algumas dicas de produtinhos que você pode até já ter em casa e que são super eficazes.

1. Mistura de bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um aliado poderoso na remoção de odores. Assim, polvilhe sobre o estofado, deixe agir por algumas horas e depois aspire. Aliás, isso também ajuda a desinfetar o tecido.

2. Vinagre Branco

O vinagre branco é excelente para remover manchas de água e odores. Para fazer uso dele, misture partes iguais de água e vinagre e use um borrifador para aplicar a solução. Em seguida, deixe secar completamente.

3. Álcool e amaciante de roupas

Misture álcool a 70%, água e amaciante de roupas em um borrifador. Então, borrife por toda a superfície do estofado ou diretamente sobre as manchas.

Deixe agir por alguns minutos e depois esfregue suavemente com um pano úmido. Além de ficar limpinho, seu estofado também fica cheiroso.

Dicas para evitar sujeira no sofá

Prevenir sujeira é tão importante quanto limpar estofado. Para isso, veja algumas dicas para isso.

Capas removíveis: Opte por estofados com capas removíveis e laváveis, pois isso facilitará a limpeza regular; Mantas e protetores: Use mantas ou protetores de sofá, especialmente se tiver animais de estimação; Treinamento de pets: Treine seus animais de estimação para não subirem no sofá, ou reserve um lugar específico para eles, com uma manta ou almofada; Regras para crianças: Estabeleça regras para crianças, como não comer no sofá, para evitar derramamentos; Limpeza regular: Faça a manutenção regular, aspirando e limpando manchas à medida que surgirem, para evitar que elas se acumulem.

Gostou das dicas para limpar estofado? Agora coloque todas essas dicas em prática e nunca mais sofra com estofados sujos!