Como obter e jogar Steam Link na LG Smart TV: guia passo a passo

Se você adora jogos para PC tanto quanto nós, certamente deseja jogar em uma tela grande. Normalmente, os usuários não ficam satisfeitos com as pequenas telas de 15,6 polegadas fornecidas com seus laptops. Como resultado, eles sobem um degrau e compram um monitor externo. No entanto, mesmo esse monitor atinge no máximo 27 polegadas. Certamente, monitores maiores que 27 polegadas também estão disponíveis no mercado, mas não compensam uma decisão financeira sábia. Conseqüentemente, as pessoas preferem jogar em suas TVs devido ao seu enorme tamanho. É aí que o link Steam na LG Smart TV se torna importante.

Geralmente, as TVs hoje em dia começam com pelo menos 32 polegadas. Mas ninguém compra isso. Em vez disso, a maioria de nós compra naturalmente uma TV maior que 43 polegadas ou às vezes até 55 polegadas. Como resultado, quanto maior for o ecrã, melhor e mais envolvente será a experiência de jogo. É por isso que muitas pessoas têm vontade de jogar no PC. Embora isso não seja possível devido a limitações de hardware, uma coisa chamada Steam Link mudou todo o cenário em 2015. Dito isso, veja como você pode obter o Steam Link na LG Smart TV.

O que é Steam Link?

Steam Link é um produto de software e hardware desenvolvido pela Valve Corporation para transmitir conteúdo Steam (principalmente jogos) de um PC ou até mesmo de uma Steam Machine para um smartphone ou outro monitor e até mesmo TVs. O Steam Link foi originalmente lançado como um dispositivo de hardware junto com a estreia do Steam Machines em novembro de 2015.

Infelizmente, a Valve descontinuou o Link Steam para LG Smart TV em novembro de 2018, a favor do suporte ao seu aplicativo Steam Link baseado em software para dispositivos móveis e televisões inteligentes, bem como fornecer o Steam Link como um pacote de software para o microcomputador Raspberry Pi.

O Steam Link funciona codificando e decodificando a saída de vídeo e áudio de um jogo Steam no computador host e transmitindo-o para o dispositivo cliente. O dispositivo cliente então decodifica o fluxo de vídeo e áudio e o exibe na tela. O dispositivo cliente pode ser um dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet, uma smart TV ou um computador executando o software Steam Link.

O Steam Link oferece suporte a muitos controladores, incluindo o Steam Controller, controladores Xbox, controladores PlayStation e controladores Bluetooth de outras marcas. O Steam Link também suporta entrada de teclado e mouse, mas pode ser mais difícil de usar em um dispositivo móvel ou smart TV.

Como jogar Steam Link ou jogos na LG Smart TV

Como já foi dito, o Steam Link foi descontinuado em novembro de 2018. Embora oficialmente não seja possível obter o Steam link em uma LG Smart TV, certamente existem métodos um pouco complexos e não oficiais que podem ajudá-lo a instalar o Steam link em um LG Smart. TELEVISÃO.

Método 1: instalar o cliente IHSPlay Steam na LG Smart TV

O primeiro método para instalar o cliente Steam na LG Smart TV é usando IHSPlay. Este é um excelente aplicativo de exploração que funciona como um substituto do Steam Client, mas funciona da mesma forma que a versão oficial. Dito isso, vamos começar com as etapas para instalar o IHSPlay na LG Smart TV e começar com o link do Steam.

Passo 1: Jailbreak ou Root LG Smart TV

O primeiro passo para instalar o IHSplay na LG Smart TV é fazer o root na sua LG TV. Embora isso possa parecer ultrajante, o processo geralmente é simples se você conseguir seguir as etapas com precisão e cuidado. Você também precisa saber que o root não é possível com as últimas gerações de LG Smart TVs.

Isso significa que, se sua TV for comprada entre 2018 e 2021, é possível fazer o jailbreak ou root na sua LG Smart TV. Qualquer coisa mais recente que isso, ou executando WebOS 6.xx, desculpe, mas você terá que recorrer ao próximo método. Com isso em mente, aqui estão as etapas para fazer root na sua LG Smart TV:

Ligue sua LG Smart TV e certifique-se de ter uma conexão sólida com a Internet. Se a Internet estiver lenta, verifique nosso guia de aceleração de conexão com a Internet. Após o download, extraia o software usando um extrator ZIP. Agora, ligue sua TV e vá para Configurações. Usando seu controle remoto, clique em Rede. Ative os aplicativos LG Connect. Agora, abra o navegador da sua TV e acesse rootmy.tv ou digite diretamente na barra de endereço. Usando o controle remoto, deslize o controle deslizante e o aplicativo cuidará do resto. Se você vir um prompt de segurança, concorde com isso.

Deixe o site terminar seu trabalho e você não precisará fazer mais nada. Quando terminar, o site exibirá uma mensagem informando que, parabéns, sua TV está enraizada.

Etapa 2: Instalando o Homebrew na LG Smart TV com jailbreak

Agora que sua TV está enraizada e pronta para uso, você instalará o IHSPlay. Seguindo esse caminho, suas atualizações automáticas e instalação do WebOS serão bloqueadas. Como resultado, você não receberá nenhuma atualização futura da LG. No entanto, você tem permissão para atualizar sua LG Smart TV se alguma versão for lançada depois disso. Mas lembre-se de que isso desenraizará sua TV. Agora, vamos instalar o IHSPlay do Homebrew:

Após o root, você poderá ver o Homebrew Channel no painel ou no menu da faixa de opções. Clique nele usando seu controle remoto. Agora, pesquise IHSPlay. Este é o aplicativo mais importante deste guia. Abra-o e clique em Instalar no lado esquerdo.

É isso. Agora, quase 70% do trabalho está concluído da sua parte. Só falta conectar o computador e a TV, o que também é fácil.

Etapa 3: Vincule seu PC e IHSPlay para Steam Link

Agora que sua TV está configurada para jogar e obter o link do Steam. No entanto, a única etapa que falta é conectar seu laptop e PC com a ajuda do link Steam. Com isso, aqui estão as etapas para conectar seu PC e LG Smart TV:

Ligue o seu PC e certifique-se de que ele esteja conectado à internet. Agora, lance Vapor e vai para Configurações. No painel esquerdo, clique em Jogo Remoto. Coloque uma marca de seleção Habilitar jogo remoto e então OK. Agora, volte para sua TV e vá para Configurações. A seguir, vá para Em geralseguido pela Externo Dispositivos, e selecione o seu Bluetooth Controlador. Conecte o WiFi e certifique-se de que a TV e o PC estejam na mesma rede WiFi. Agora, abra o IHSPlay e você verá imediatamente que o nome do seu PC aparece na lista de dispositivos. Selecione-o e você verá um código de 4 dígitos. Digite esse código na sua TV assim que o espaço aparecer e clique em Autorizar Dispositivo.

Depois que tudo estiver no espaço e conectado com sucesso, sua LG Smart TV executará um teste de velocidade. Não, este não é um teste de velocidade da Internet. Este é um tipo de teste de velocidade de latência que testará a velocidade de transferência de dados com a ajuda de um link do Steam. Isso faz sentido porque se a latência for muito alta, você atirará em alguém, mas a bala real poderá atingir depois de um segundo ou mais, e isso pode fazer muita diferença.

Quando isso for feito, você verá a Biblioteca Steam completa aberta na tela grande, e isso é realmente um prazer de assistir. No entanto, tenha em mente que o IHSPlay ainda está em seus primeiros dias e não pode funcionar como o aplicativo Steam completo, então não tente mexer nas configurações, caso contrário ele pode travar. Infelizmente, se esse método não funcionou para você, existe outro método feito especialmente para você.

Método 2: instalar o Steam Link usando o modo de desenvolvedor

Se o método acima não funcionou para você, isso significa que sua LG Smart TV é mais recente do que você pensava. também é possível que ele esteja atualizado e o exploit tenha sido corrigido pela LG. Como resultado, o próximo método envolve um processo que também é permitido pelo LG. Neste processo, você ativará o modo de desenvolvedor que permite instalar aplicativos de terceiros. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Etapa 1: ativar o modo de desenvolvedor na LG Smart TV

Primeiro de tudo, você precisa ativar o modo de desenvolvedor na LG Smart TV. O desenvolvedor desta TV é muito diferente das TVs Samsung e de outros dispositivos inteligentes, caso você o tenha visto ou ativado. No entanto, lembre-se de que esse processo também requer o uso do seu PC. Aqui estão as etapas para ativar o modo de desenvolvedor em sua LG Smart TV:

Em primeiro lugar, acesse o LG Web Browser e abra webostv.developer.lge.com/login. Faça login usando seu ID LG WebOS. Se você não tiver um ID, crie um usando seu computador, pois isso levará muito tempo. Agora, vá para Content Store, pesquise Developer Mode e instale-o na sua TV. Abra o modo de desenvolvedor e você terá que fazer login usando o mesmo ID e senha. Ative o modo de desenvolvedor usando o botão de alternância e será solicitado que você reinicie sua TV. Após a reinicialização, abra o aplicativo Modo de desenvolvedor e você verá um Hospedar Endereço e Senha. Escreva em algum lugar, pois precisaremos dele mais tarde.

Agora é isso na parte da TV, vamos trabalhar com o PC agora.

Passo 2: Configurando o Steam Link

Esta etapa exigirá que você tenha seu PC com você e uma conexão WiFi. Quanto melhor, melhor. Além disso, esta é a etapa mais importante neste método, portanto, certifique-se de seguir tudo com cuidado. Aqui estão as etapas:

Abra o Google Chrome e acesse este link. Este é o link oficial para a página GitHub do WebOS DevMode. Dependendo do seu PC, baixe aquele com a extensão .msi e x64 para um sistema de 64 bits. Vá para a pasta de downloads e prossiga com a instalação. Abrir Modo Dev no seu PC e clique em Adicionar Dispositivo. Digite o endereço do host e a senha que você anotou. Além disso, atribua um nome ao seu PC e clique em Adicionar. Agora, o seu PC e a LG Smart TV estarão conectados. É isso. Agora, navegue até a App Store no seu PC, encontre o IHSPlay e instale-o. Agora, lance Vapor e vai para Configurações. No painel esquerdo, clique em Jogo Remoto. Coloque uma marca de seleção Habilitar jogo remoto e então OK.

Agora, a parte do seu PC acabou novamente e a única coisa que resta com o PC é conectá-lo à sua TV. Dito isso, vá para a TV agora e continue lendo os próximos passos.

Etapa 3: iniciar o Steam Link na LG Smart TV

Como você já fez tudo no seu PC, é hora de configurar um pouco as coisas na sua LG Smart TV. No entanto, antes de começar a seguir estas etapas, certifique-se de que seu PC e laptop estejam conectados à mesma rede WiFi. Seria ótimo se fosse um WiFi com largura de banda de 5 GHz.

Reinicie sua TV. Agora, você verá o aplicativo Homebrew na seção da faixa de opções. Abra-o e inicie o IHSPlay. Agora você verá imediatamente que o nome do seu PC aparece na lista de dispositivos. Selecione-o e você verá um código de 4 dígitos. Digite esse código na sua TV assim que o espaço aparecer e clique em Autorizar Dispositivo.

É isso. Agora, todo o processo está concluído e sua LG Smart TV pode funcionar com o Steam Link do seu PC.

Existe alguma maneira alternativa?

Sim, existem muitas alternativas que você pode fazer se não quiser seguir esse caminho complicado. No entanto, embora a próxima rota alternativa seja extremamente simples e fácil de usar, ela custará alguns dólares. Dessa forma, ao adquirir um Amazon Fire TV Stick ou um Chromecast, você pode conectar facilmente sua LG Smart TV usando o Steam Link ao seu PC.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode conectar sua LG Smart TV ao PC via Steam Link. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você ainda estiver tendo problemas para configurar o IHSPlay ou algo desse tipo, deixe um comentário para que possamos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: