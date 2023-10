Como obter o Touch Bar Pet no Macbook Pro 2023

Com Touchbar Pets, você pode criar animais de estimação virtuais que vivem no Barra de toque no seu MacBook. Apesar das críticas mistas quando foi lançado, ele lentamente ganhou popularidade entre os usuários de Mac. Uma faixa de tela sensível ao toque está localizada acima do teclado do MacBook Pro e pode ser personalizada para aumentar a produtividade.

Os animais de estimação da Touch Bar são companheiros virtuais que vivem na sua Touch Bar, então você pode fazer isso com um animal de estimação da Touch Bar. Neste artigo, você aprenderá como obter um animal de estimação com barra de toque em um Macbook. Portanto, vamos começar com o guia.

O que é um animal de estimação Touch Bar?

No teclado do MacBook Pro, a Touch Bar substitui as teclas de função tradicionais por uma faixa OLED sensível ao toque. Dependendo do aplicativo que você está usando, você obtém atalhos e controles dinâmicos e sensíveis ao contexto.

Na sua Touch Bar, você pode manter um animal de estimação virtual, que é essencialmente um pequeno animal virtual. Seja para promover a interação, fornecer informações ou apenas tornar o seu dia mais brilhante, isso pode desempenhar um papel na sua vida.

Como obter o Touch Bar Pet no Macbook Pro

Para usar o aplicativo, primeiro você terá que baixá-lo no site do desenvolvedor.

Visita Página inicial do Touchbar Pets e clique no azul “ Download ” botão.

Animais de estimação da barra de toque ”O aplicativo pode ser extraído clicando duas vezes no arquivo .zip você salvou em seu computador. O “”O aplicativo pode ser extraído clicando duas vezes novocê salvou em seu computador.

Jogar ”Para iniciar o aplicativo. Clique em “”Para iniciar o aplicativo.

Depois de escolher um animal de estimação e fechar o aplicativo, você poderá visitá-lo novamente clicando em “ Existir ”Depois de adotá-lo.

Ao clicar em “ Adote animal de estimação “, você pode dar um nome ao seu animal de estimação, escolher a espécie (cachorro, gato, coelho ou hamster) e escolher a cor (branco, creme, preto ou marrom). Você pode começar a criar seu animal de estimação assim que ele tiver a aparência desejada.

Você pode começar a criar seu animal de estimação assim que ele tiver a aparência desejada. Você será levado ao menu do jogo, onde verá um tutorial.

Como jogar animais de estimação TouchBar no MacBook

Na Touch Bar, seu novo animal de estimação é exibido com quatro estatísticas diferentes após você fechar o tutorial.

Saúde indica se seu animal de estimação está perto da morte. Sem alimentá-lo, isso acabará caindo para zero se você não alimentá-lo por muito tempo.

Fome monitora se seu animal de estimação precisa comer. Quanto mais isso cai, menos saudável seu animal de estimação se torna.

Fichas compõem a moeda do Touchbar Pets. Gaste-os em comida, brinquedos e outros itens colecionáveis, ou ganhe-os passeando com seu animal de estimação.

Modo permite que você saiba como seu animal de estimação pode interagir no momento. “Play” permite brincar com seus brinquedos, “Eat” permite colocar adereços em seu habitat e “Design” permite colocar objetos em seu habitat.

Como usar seu animal de estimação Touch Bar para produtividade

#1. Acesso rápido a aplicativos

Seus aplicativos favoritos podem ser acessados ​​com atalhos fornecidos por muitos animais de estimação do Touch Bar. Pode economizar tempo navegando pelos menus, oferecendo acesso rápido ao seu navegador da web, cliente de e-mail ou reprodutor de música.

#2. Atalhos personalizados

Para tarefas que você executa com frequência, alguns animais de estimação da Touch Bar permitem personalizar atalhos. Você pode melhorar muito seu fluxo de trabalho e eficiência fazendo isso.

#3. Widgets de informação

Atualizações meteorológicas, eventos de calendário ou estatísticas do sistema podem ser exibidos por alguns animais de estimação na sua Touch Bar. Você pode usar esse método para se manter organizado e realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

Qual é o futuro do Touch Bar Pet?

#1. Desenvolvimento Contínuo

Ao longo dos anos, os animais de estimação do Touch Bar continuaram a evoluir. Sempre há novos animais de estimação sendo criados e animais de estimação existentes sendo aprimorados pelos desenvolvedores. Para acompanhar os lançamentos mais recentes, fique atento às atualizações.

#2. Integração com macOS

Os animais de estimação da Touch Bar podem ser integrados ainda mais ao macOS à medida que a Apple atualiza o sistema operacional. Esperançosamente, as versões futuras do sistema operacional oferecerão suporte nativo para companheiros virtuais.

Como meu animal de estimação recupera a saúde?

Faz-me sentir melhor comer o suficiente e dormir o suficiente quando estou doente. Permita que seu animal de estimação tire uma soneca quando o nível de fome estiver abaixo de 4 e não o force a acordar (não o alimente demais).

Como faço para manter meu animal de estimação feliz?

Faça carinho neles com frequência, certifique-se de que estejam saudáveis ​​e bem alimentados. Os cocôs devem ser removidos do ambiente porque preferem um ambiente limpo. É difícil fazê-los tirar uma soneca se você os acorda com muita frequência.

Como instalar o Touchbar Pet?

Não há macOS 10.13 compatibilidade para este jogo. Para baixar o Touchbar Pet, acesse o site oficial do Touchbar Pet e baixe o aplicativo. Copie e cole o Touchbar Pet no aplicativo e abra-o. Se você prestar atenção na Touch Bar, verá janelas em branco ao abri-la pela primeira vez.

