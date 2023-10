Apesar de haver tantas plataformas digitais para dar atenção ao orçamento mensal, existem pessoas que ainda preferem organizar as finanças pessoais no caderno. Porém, como podemos fazer esse tipo de organização da melhor forma? Quais passos devemos seguir?

Neste texto, reunimos algumas considerações que podem te ajudar nesse objetivo. Acompanhe e confira!

Como organizar as finanças pessoais no caderno?

Na hora de organizar as finanças pessoais no caderno, devemos partir do pressuposto de, claro, separar um caderno apenas para isso. Dessa maneira, será mais fácil acompanhar mês a mês, visualizando as alterações no orçamento e nos custos, sem ter que recalcular tudo do zero toda vez que for preencher.

A seguir, apresentamos alguns passos que podem te ajudar a ter um controle maior:

1. Anote tudo que você recebe

O primeiro ponto é anotar tudo o que você recebe, dando nomes claros às suas fontes de renda. Isto é, um bom caminho é evitar colocar apenas “X de entrada”, somando todos os ganhos. Separar as entradas pode te ajudar a entender quais tipos de serviços têm feito você ganhar mais no mês, o que contribui para tomadas de decisão profissionais no futuro.

Por exemplo, se você trabalha de carteira assinada e também vende doces no fim do dia, poderá visualizar quanto entra em cada serviço. A partir disso, é possível ter uma visão mais clara das potencialidades dos seus trabalhos e das possibilidades de ganhar mais.



2. Crie uma lista para os gastos fixos

Além de anotar todos os valores que entram na sua conta, lembre-se de fazer a lista com os seus gastos fixos. Chame essa lista de gastos fixos e deixe esses valores separados dos gastos variáveis.

Afinal, tendencialmente, os gastos fixos são aqueles que sempre teremos que arcar, todos os meses, independentemente da nossa situação financeira atual. É o caso da conta de luz, água e aluguel, por exemplo.

3. Crie uma lista com os gastos variáveis

Na hora de organizar as finanças pessoais no caderno, também é importante ter uma lista de gasto variáveis. Essa lista pode te ajudar na hora de organizar um orçamento específico para esse tipo de custo, reduzindo as compras impulsivas, por exemplo.

4. Anote todo tipo de gasto

Não adianta fazer o balanço das finanças apenas uma vez por mês, deixando uma série de gastos de fora do seu planejamento e controle. O ideal é que você anote todo tipo de gasto, desde os mais pequenos, como a compra de um chocolate, até os maiores, claro.

Isso pode te ajudar a visualizar onde você mais gasta o seu dinheiro, possibilitando mudanças de hábitos se necessário.

5. Crie metas e escreva

Você também pode organizar as finanças pessoais no caderno escrevendo metas para o seu futuro. Essas metas podem ser de curto, médio ou longo prazo, e podem ser modificadas de acordo com a sua realidade.

Elas são ótimas para ajudar na hora de conquistar hábitos financeiros mais saudáveis. Pense nisso e faça o seu planejamento financeiro de forma organizada!

