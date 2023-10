Como pagar com dinheiro pelo aplicativo digitalizando código QR

Pensando em “Como faço para pagar com Cash App Scan?” Aqui está o guia que você deve verificar para aprender sobre as etapas para fazer isso facilmente.

Muitos usuários baixaram e se cadastraram no Cash App. É um dos aplicativos populares usados ​​por milhões de usuários para fazer transações bancárias. Este aplicativo é muito diferente dos aplicativos disponíveis na Play Store e App Store.

Os usuários que são novos no Cash App podem achar difícil pagar com Cash App Scan pela primeira vez. Estamos aqui com o guia, onde listaremos os passos pelos quais você poderá entender o processo de realização dos pagamentos com o Cash App Scan. Vamos dar uma olhada.

O que é o aplicativo Cash?

Cash App é uma tendência de pagamento por meio do qual você pode efetuar pagamentos facilmente e sem problemas. O aplicativo afirma um grande número de pagamentos bem-sucedidos. Junto com o Cash App, você tem muitas coisas para fazer. Os desenvolvedores do aplicativo forneceram um recurso por meio do qual os usuários também podem comprar ações e bitcoins. Devido a esse recurso, milhares de usuários baixaram o aplicativo.

O aplicativo oferece muitos recursos interessantes para os usuários, o que o torna melhor que os demais aplicativos disponíveis na loja. Milhares de usuários baixaram o aplicativo. Muitos usuários que baixaram o aplicativo ficam confusos quanto à estrutura e forma de efetuar pagamentos por meio do aplicativo.

Muitos usuários estão pesquisando a consulta: Como faço para pagar com Cash App Scan? Estamos aqui com a resposta a esta pergunta. Esperamos que este guia certamente o ajude a resolver o problema que você está enfrentando.

Você é novo no aplicativo Cash e está achando difícil fazer o primeiro pagamento? Abaixo estão todas as formas de pagar com o Cash App Scan.

1. Pague com Cash App Scan na seção de perfil

Esta é a primeira forma pela qual você poderá efetuar o pagamento através do Cash App.

Em primeiro lugar, abra o Verificação de aplicativos de dinheiro .

. Agora, vá para o Seção de perfil .

. Você tem que selecionar o Scanner de código QR do aplicativo Cash .

. Depois disso, você deve clicar em Varredura .

. Agora você deve escanear o Código QR .

. Depois de fazer isso, insira o valor .

. Faça o transação.

2. Pague com Cash App Scan na seção de pagamento

Esta é mais uma forma da nossa lista através da qual você pode efetuar o pagamento sem complicações.

Em primeiro lugar, abra o Aplicativo de dinheiro .

. Agora, toque no ‘$’ assine para abrir o Pagamento página. Você o encontrará na parte inferior da tela.

assine para abrir o página. Você o encontrará na parte inferior da tela. Agora toque no Leitor QR no canto superior esquerdo.

no canto superior esquerdo. Digitalize o código QR no comerciante usando o scanner.

Insira o valor e continue com as instruções na tela para efetuar o pagamento.

3. Pague com dinheiro digitalizado pelo aplicativo diretamente no site de compras online

Também adicionamos etapas para ajudá-lo a fazer compras online. Verifique as etapas abaixo para entender o procedimento sem problemas.

Acesse o site onde você deve comprar os produtos. Certifique-se de que permite o pagamento através do Cash App.

Quando no página de pagamento selecione os Aplicativo de dinheiro método.

selecione os método. Você receberá um código QR.

Inicie o aplicativo Cash e escaneie o código QR para efetuar o pagamento.

Empacotando

Muitos usuários ficaram confusos sobre as etapas para “Como faço para pagar com Cash App Scan?”Neste guia listamos de forma muito simples os passos pelos quais você poderá efetuar os pagamentos sem problemas. Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Por hoje é isso. Vejo você no próximo.

