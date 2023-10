Como parar de gastar dinheiro? Veja algumas dicas!

Um grande desafio na vida de muitas pessoas é aprender a como parar de gastar dinheiro com coisas sem uma necessidade real. Afinal, gastos existem, mas será que todos eles realmente precisavam existir?

Às vezes, compramos itens sem um real objetivo e, em casos extremos, acumulamos coisas e objetos repetidos em casa, apenas gastando o dinheiro pelo impulso da compra.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com algumas dicas que podem te ajudar a reduzir os gastos desnecessários e, com isso, economizar mais ao longo do mês. Acompanhe!

Como parar de gastar dinheiro?

Infelizmente, não existe um segredo infalível de como parar de gastar dinheiro, isso porque a relação que cada pessoa tem com as suas finanças é algo completamente único.

Nosso relacionamento com o dinheiro pode estar associado com crenças familiares, estilo de vida inapropriado, entre outros aspectos que dificultam na hora de cortarmos alguns gastos.

Por isso, o que podemos fazer é refletir e autoconhecer a nossa forma de consumo, considerando alguns aspectos como os que listamos abaixo.

A partir disso, poderemos ter mais subsídios para enfrentar aquela vontade desenfreada de comprar algo.

Vamos conferir as dicas?



1. Entenda quais os maiores gastos desnecessários

Para conseguir parar de gastar dinheiro é preciso fazer uma reflexão inicial que nos ajude a entender, de fato, em quais situações mais gastamos dinheiro desnecessariamente.

Por exemplo, se você percebe que gasta muito com guloseimas no supermercado, poderá se policiar melhor quando ir às compras da próxima vez. Em contrapartida, se percebe que gasta mais nas lojas de roupas, poderá evitar a visita a elas.

2. Crie barreiras paras os gastos mais recorrentes

As barreiras contra os gastos também podem ajudar a parar de gastar dinheiro. Por exemplo, se você tem aplicativos de delivery instalados no celular, com cadastro direto no seu cartão de crédito, desvincule essa conexão.

Assim, será mais incômodo ter que preencher todos os dados do cartão de crédito, o que pode fazer com que você pense com mais clareza sobre a sua decisão.

3. Separe uma parte da sua renda para o lazer e gastos supérfluos

Nós não precisamos parar de gastar dinheiro com tudo aquilo que nos faz bem apenas para economizar. Isto é, reservar uma parte da renda para poder viver momentos de lazer e diversão pode ser uma boa ideia.

Assim, você sabe que tem um limite de gastos específico, não correndo o risco de acabar comprando “itens legais” demasiadamente.

4. Estabeleça metas de economia mensal

Poupar, todos os meses, também pode ajudar na hora de parar de gastar dinheiro. Para isso, você pode, além de ter um limite de gastos com lazer, ter um valor mínimo para guardar em algum investimento específico.

Assim que receber o seu salário, já separe esse dinheiro, a fim de não correr o risco de gastá-lo desnecessariamente.

5. Construa uma lista de desejos

Por fim, experimente construir uma lista de desejos. Assim, ao invés de comprar algo logo quando se depara com o item, você deixa a ideia da compra “maturando” na mente, o que pode te ajudar a tomar decisões mais sábias e menos impulsivas.

Além disso, é possível criar um fundo para ir suprindo a lista de desejos, separando um dinheiro mensalmente para isso. Assim que atingir o valor de um produto da lista, você pode comprá-lo à vista, sem comprometer as finanças do mês. Pense nisso!