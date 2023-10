Como participar do processo seletivo CEMIG?

O estágio está programado para começar em fevereiro de 2024 e será concluído em dezembro do mesmo ano.

Sobre o Cemig

A Cemig, ou Companhia Energética de Minas Gerais, é uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil. Fundada em 1952, a Cemig tem sede em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e é uma das maiores concessionárias de distribuição de energia elétrica do país.

A empresa atua em várias áreas do setor elétrico, incluindo geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ela é responsável por fornecer eletricidade para grande parte do estado de Minas Gerais, atendendo milhões de consumidores, desde residências até indústrias e comércios.