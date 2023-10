Como posso verificar se meu CPF está cadastrado no CadÚnico?

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é um importante instrumento que visa identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil. Através desse cadastro, as famílias têm acesso a diversos benefícios e programas sociais, como o Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, entre outros.

Nesta matéria do Notícias Concursos iremos abordar diferentes maneiras de verificar se seu CPF está registrado no CadÚnico, permitindo que você tenha conhecimento sobre seus direitos e benefícios a que pode ter acesso. Vamos explorar as opções disponíveis, tanto online quanto presenciais, para que você possa realizar essa consulta de forma simples e rápida.

Métodos para verificar o Cadastro Único pelo CPF

Existem várias maneiras de verificar se você está inscrito no CadÚnico usando o número do seu CPF. Vamos apresentar as opções disponíveis, incluindo o uso de aplicativos, sites, telefone e atendimento presencial.

Verificação pelo aplicativo

Uma das formas mais práticas de verificar o CadÚnico é por meio do aplicativo oficial. Siga os passos abaixo:

Android e iOS. Baixe o aplicativo CadÚnico em seu dispositivo móvel, disponível para Abra o aplicativo e toque na opção “Consulta pelo CPF”. Insira seu número de CPF e data de nascimento. Toque no botão “Consultar”.

Além disso, você também pode acessar seu cadastro utilizando uma conta Gov.br, como sugerido na página inicial do aplicativo. O CadÚnico também oferece opções para consulta simples usando outros dados pessoais, como nome completo, nome da mãe e local de cadastro.

Verificação pelo site



Caso prefira, é possível verificar se seu CPF está registrado no Cadastro Único através do site oficial do programa. A vantagem dessa opção é que você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Siga as instruções abaixo:

Acesse o site do CadÚnico. Insira o número do seu CPF e sua data de nascimento. Selecione o botão “Consultar”.

Verificação por telefone

Outra opção é realizar a consulta por telefone. Para verificar se você tem cadastro no CadÚnico utilizando seu CPF, siga as etapas abaixo:

Ligue para o número 121. Digite 1 para solicitar atendimento. Digite 1 para informar que você é um cidadão. Digite “#” para receber atendimento sem o número do NIS.

Ao ser atendido, informe o número do seu CPF ao atendente e solicite a verificação do seu cadastro.

Verificação presencial

Caso prefira um atendimento presencial, você pode se dirigir ao posto de atendimento mais próximo para obter informações sobre seu cadastro no CadÚnico. Caso não saiba onde encontrar um posto de atendimento, acesse o site, informe seu endereço e o tipo de posto desejado.

Além dos postos de atendimento do CadÚnico, você também pode buscar informações em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em uma unidade do setor responsável em sua cidade. Para realizar a consulta, leve um documento de identificação e seu CPF.

Formas de consulta

Verificar se seu CPF está registrado no CadÚnico é importante para ter acesso aos benefícios e programas sociais oferecidos pelo governo federal. Neste artigo, apresentamos diferentes métodos para realizar essa consulta, desde o uso de aplicativos e sites até atendimentos presenciais. Escolha a opção que mais se adequa às suas necessidades e garanta que você esteja cadastrado corretamente, aproveitando todos os direitos aos quais tem direito.

Lembre-se também de que, caso você descubra que não está cadastrado no programa, é possível aprender como se cadastrar no CadÚnico através de nosso artigo específico sobre o assunto. Aproveite para conferir também quem pode se inscrever e quais são os programas disponíveis no sistema.

Agora que você sabe como verificar seu CPF no CadÚnico, aproveite os benefícios e programas sociais disponíveis para você e sua família.