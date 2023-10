Como poupar para a faculdade do filho? Veja o passo a passo

Conseguir poupar para a faculdade do filho é o sonho de muitos pais que pensam no futuro das crianças. Porém, assim como ocorre em outras situações, as dúvidas sobre como começar podem surgir.

Pensando nisso, preparamos este guia com algumas considerações interessantes que podem te ajudar nessa missão. Acompanhe e saiba mais!

Como poupar para a faculdade do filho?

Apesar de não existir uma fórmula perfeita de como poupar para a faculdade do filho, existem boas práticas que tendem a contribuir com esse processo. Nos tópicos abaixo, apresentamos algumas dessas práticas. Continue lendo.

1. Estabeleça metas

As metas devem ser estabelecidas de forma pensada para que se torne viável um “norte” na hora de poupar para a faculdade do filho. Por exemplo, você pode fazer uma meta de juntar todo o dinheiro da faculdade do seu filho, como também apenas a metade.

Tudo dependerá da dinâmica que você quer adotar nesse sentido.

Lembrando, ainda, que é interessante pensar em um valor médio, mas não definitivo, pois ainda há chances de o seu filho variar na escolha da graduação.

2. Considere os custos além da mensalidade



A mensalidade é apenas um dos custos que devem ser considerados na hora de poupar para a faculdade do filho. Se você deseja dar todo o suporte financeiro ao seu filho, ainda terá que pensar em aspectos como custo com alimentação, transporte, materiais didáticos, e assim por diante.

Pense sobre esses aspectos e veja o que pode fazer sentido para o seu plano. Afinal, às vezes, você pode decidir que o seu filho arque com esses custos extras, enquanto você se atém à mensalidade.

3. Avalie as finanças atuais

Avaliar as suas finanças atuais também é importante. Com essa análise, você poderá ter uma maior clareza de quanto poderá guardar todos os meses na poupança ou no investimento para o seu filho.

Lembre-se de avaliar todo o estilo de vida da família e traçar um plano assertivo nesse sentido. Isto é, colocar a meta de guardar R$ 1000 por mês para isso pode ser inviável para algumas pessoas. Se for o seu caso, é importante adaptar o plano para a sua realidade atual.

4. Considere investir o valor poupado

Além de poupar para a faculdade do filho, considere investir o valor. Isto é, ao invés de apenas deixá-lo guardado em uma “caixinha” ou mesmo em uma conta poupança, avalie a possibilidade de investir. Isso pode ajudar na hora de manter a valorização do dinheiro e até mesmo acelerar a junção do montante que o seu filho precisará lá na frente.

5. Desenvolva a autodisciplina

Por fim, procure desenvolver a autodisciplina em toda essa jornada. Afinal, pode ser que, em algumas circunstâncias, surja o desejo de usar uma parte do dinheiro. Porém, será que realmente faz sentido? Pense sobre isso e considere se policiar, sempre visualizando as metas e os passos traçados ao longo do desenvolvimento do seu plano financeiro.

Dessa maneira, será mais fácil conquistar o seu objetivo lá na frente. Boa sorte para você e para o seu filho!