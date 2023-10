Como proteger seu WhatsApp? Veja dicas de segurança para o app

Os aplicativos de comunicação tornam nossa rotina muito mais simples e dinâmica. Porém, com o aumento da popularidade, se torna cada vez mais necessário aprender como proteger seu WhatsApp e evitar golpes e problemas nos dispositivos.

Por isso, se a sua preocupação está em manter seus dados seguros, continue acompanhando este conteúdo. Deixamos algumas dicas importantes para garantir a privacidade e integridade de seus dados nessa ferramenta.

Principais golpes através do WhatsApp

Com o aumento de popularidade dos aplicativos de mensagens, muitos usuários mal intencionados aproveitam para se beneficiar da falta de conhecimento alheia. O número de golpes através desses apps aumenta a cada dia, com várias novidades.

Antes de aprender como proteger seu WhatsApp, é importante saber também de que forma os golpistas agem. Por isso, separamos os principais tipos de golpes que estão circulando pela plataforma nos últimos tempos:

O contato apresenta um novo número ou um perfil falso;

Aplicativos de espiões através de links;

Clonagem do aplicativo em várias plataformas;

Oportunidades falsas de emprego;

Notícias e conteúdos falsos;

Falsos auxílios ou benefícios do Governo.

Ainda, os links são a forma mais rápida de conseguir compartilhar pishing ou malwares. Porém, pode ser que seus contatos enviem mensagens para pedir conteúdos, dinheiro ou até informações pessoais para conseguir invadir seu app.

Como proteger seu WhatsApp



Com o aumento do número de golpes através da plataforma, aprender como proteger seu WhatsApp é fundamental. Assim, evita cair em ciladas e ter suas informações pessoais vazadas. Confira algumas dicas de ouro para aumentar a segurança:

1.Ative a verificação em duas etapas

A principal medida de segurança para proteger seu WhatsApp é ativar a verificação em duas etapas do aplicativo. Assim, fica mais difícil conseguir realizar invasões e acessar sua ferramenta, sem ter o novo código PIN.

Basicamente, além do WhatsApp realizar sua confirmação de identidade por SMS, ele também irá pedir um PIN de tempos em tempos. Essa é uma senha que você mesmo cadastra (e não deve compartilhar com ninguém).

Então, toda vez que alguém instala o WhatsApp e coloca seu número, a plataforma irá solicitar essa senha. Se alguém estiver tentando invadir e roubar sua conta, não conseguirá proceder com a ativação, se não tiver essa sequência de dígitos.

2.Cuidado com links suspeitos

Uma das formas mais fáceis de invadir o aparelho de outra pessoa e roubar dados é usando links. Assim, quando você acha que está clicando em um conteúdo, na verdade está baixando programas ocultos, que irão colocar seu dispositivo e dados em risco.

Portanto, sempre que receber um link, verifique a integridade e procedência. Uma rápida pesquisa no Google pode ajudar a entender se aquela promoção da sua loja favorita na verdade é a porta de entrada para problemas muito maiores.

3.Desconfie de propostas irrecusáveis – como proteger seu WhatsApp

Outro ponto de segurança importante é manter a desconfiança com propostas e conteúdos muito atrativos. Essa é uma forma de golpistas chamarem sua atenção e tornarem possíveis problemas muito atrativos.

Então, se receber conteúdos com promoções, remédios ou ofertas milagrosas, desconfie. Ninguém sai dando dinheiro pela internet de forma livre, por isso sempre observe qual a procedência desses conteúdos e como os contatos se apresentam nas mensagens.

4.Não compartilhe informações pessoais

Como forma de preservar a segurança, o WhatsApp envia alguns códigos de confirmação para seu aparelho. Além disso, quando ativa a função de verificação em duas etapas, é necessário cadastrar um PIN de seis dígitos, que a plataforma solicita algumas vezes.

Então, nunca compartilhe essas informações de acesso com terceiros, que podem utilizar os dados para invadir seu WhatsApp. Mantenha as senhas sempre em locais seguros, para evitar que a sua privacidade se perca por conta disso.

5.Cuidado com os locais de acesso – como proteger seu WhatsApp

O WhatsApp deixa disponível uma forma de conexão para computadores e outros dispositivos, através do app pelo celular. Porém, é muito importante manter a atenção onde você conecta sua conta (e principalmente se desconecta depois de usar).

Afinal, se você não remove o acesso ao computador, outras pessoas podem acompanhar suas conversas em tempo real. Confira como se desconectar de outros dispositivos, caso utilize um PC compartilhado e queira aprender como proteger seu WhatsApp:

Abra o aplicativo no celular;

Toque em sua foto no canto direito > Aparelhos conectados;

Selecione o dispositivo que quer desconectar e confirme.

Porém, vale a pena sempre lembrar de evitar os computadores compartilhados, e checar de vez em quando se existem novos dispositivos em sua conta. Assim, você garante que ninguém esteja invadindo a privacidade de suas conversas.

6.Evite versões não oficiais

Alguns sites oferecem aplicativos para download através de apks, que são instaladores de fontes externas. Porém, a grande maioria não possui supervisão ou fiscalização de conteúdo, e mesmo assim está disponível na internet.

Por isso, esses arquivos podem apresentar conteúdos maliciosos, que você não percebe até já estarem em seu dispositivo. Então, sempre mantenha seus apps de fontes oficiais, que possuem todo um aparato legal e responsabilidade com os usuários e seus dispositivos.

7.Atualize seu aplicativo – como proteger seu WhatsApp

Quando o aplicativo está com todas as funções operando corretamente, a segurança e privacidade também entram no pacote. Porém, é comum que os desenvolvedores tragam novos pacotes de atualização de tempos em tempos.

Então, é preciso manter seu aplicativo sempre com as atualizações em dia, para aproveitar todos os recursos que a plataforma oferece. Além disso, também garante que você tenha todas as principais ferramentas de proteção de dados funcionando no app.

8.Na dúvida, desconfie

Por fim, outra dica importante para proteger seu WhatsApp é sempre desconfiar de conversas ou atitudes suspeitas. Afinal, você consegue controlar a segurança em seu dispositivo, mas não no de outras pessoas.

Dessa maneira, seus contatos podem te enviar conteúdos suspeitos e até mesmo pedirem dinheiro para golpes. Por isso, sempre que sentir certa desconfiança, evite tomar ações, clicar em links e até mesmo fazer transações financeiras para contas desconhecidas.

Ainda, se quiser descobrir outras dicas incríveis de tecnologia para seus dispositivos, continue por aqui. Assim, temos mais conteúdos úteis que irão te ajudar a proteger sua privacidade, descobrir novas ferramentas e otimizar o uso de seus aplicativos.