Muitas pessoas se perguntam qual o processo e o passo a passo para receber o Bolsa Família pela primeira vez, tendo em vista a necessidade de fazer o cadastro de sua família para tal recebimento.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com as informações que você precisa saber sobre o assunto. Não deixe de conferir!

Como receber o Bolsa Família pela primeira vez?

Não existe muito segredo quando o assunto é receber o Bolsa Família pela primeira vez. Basicamente, o cadastro deve ser feito, considerando a entrega das informações pessoais da sua família, como renda, idade, escolaridade, endereço, entre outros detalhes.

A partir disso, os seus dados passam por uma análise, a fim de que o sistema avalie se a sua família realmente atende às regras do programa. Se for constatado que vocês estão dentro dos requisitos para receber o Bolsa Família mensalmente, ocorre a aprovação do cadastro.

Porém, dependendo do local onde você mora, pode ser que a sua família entre em uma espécie de “lista de espera”, até que chegue o momento, propriamente dito, de receber o Bolsa Família pela primeira vez.

Nos próximos tópicos, esclarecemos melhor esse assunto. Continue lendo.

Cadastro no CadÚnico

O cadastro que mencionamos acima, para receber o Bolsa Família pela primeira vez, é o cadastro no CadÚnico. Porém, o que é esse CadÚnico? Basicamente, é um sistema do Governo que tem como objetivo acompanhar a situação das famílias que são consideradas de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Quando as famílias inscritas no CadÚnico recebem uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa de até R$ 218 por mês, o cadastro é feito no Bolsa Família, para que essa família receba o benefício mensalmente.

Nesse cadastro, estão incluídas informações sobre a renda, o endereço, a quantidade de membros na família, a idade de cada um, a frequência escolar, entre outros detalhes. É por meio desse mapeamento completo que o Governo analisa se a sua família pode, realmente, receber o Bolsa Família pela primeira vez.

Porém, como fazer esse cadastro? É bem simples. Você deve reunir os seus documentos pessoais e procurar um setor de atendimento do Cadastro Único, que normalmente é presente dentro do próprio CRAS. Chegando lá, você deve informar que deseja fazer o seu cadastro para receber o Bolsa Família e, assim, deverá passar as suas informações para que os seus dados sejam analisados.

Caso tudo seja aprovado e você possa entrar no programa, os pagamentos acontecerão.

Receber o valor na data programada

Se tudo der certo com o seu cadastro, você poderá receber o Bolsa Família pela primeira vez diretamente na sua conta do Caixa Tem. Também existe o cartão do Bolsa Família, que pode ser usado no dia a dia.

Assim, você já terá acesso ao valor (que é adequado às configurações da sua família) e poderá contar com esse apoio, de uma forma relativamente simples e prática.

Portanto, se você acredita que a sua família tem direito de receber o Bolsa Família, procure um posto do CadÚnico para fazer o seu cadastro.