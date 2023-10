Como RESTAURAR BACKUP do WhatsApp? Tenha suas CONVERSAS e ARQUIVOS de volta sem sufoco

Para quem utiliza muito o app de comunicação, com certeza uma preocupação recorrente é a perda de informações. Nessa hora, saber como restaurar backup do WhatsApp pode evitar que você perca conteúdos de importância, como textos, arquivos, fotos e vídeos.

Então, se você está precisando recuperar algumas conversas em seu aparelho, não se preocupe. Ao longo deste conteúdo vamos te ajudar a descobrir algumas maneiras de resgatar dados no aplicativo e encontrar suas mensagens e mídias novamente.

Como funciona o backup do WhatsApp?

Um backup é a cópia de segurança dos arquivos, e está presente na maior parte dos aplicativos que trabalham com armazenamento de informações. Assim, é uma maneira segura de não perder dados, caso a plataforma apresente mau funcionamento.

Além disso, também serve para casos em que você troca de aparelho e não quer perder seus conteúdos. Por isso, o WhatsApp apresenta essa função de maneira nativa, guardando suas mensagens para que seja possível acessar quando quiser.

Assim, você não consegue acessar esses dados, somente pode restaurar o conteúdo completo. Se precisar restaurar backup do WhatsApp, é possível realizar o salvamento dos conteúdos de tempos em tempos, conforme sua preferência.

Atualizando o backup do WhatsApp

Porém, para que você possa restaurar backup no WhatsApp é importante que esse conteúdo esteja atualizado no telefone. Dentro do app é possível realizar e selecionar o tempo de backup automático, confira como:

Acesse seu aplicativo (com o número antigo);

Toque sobre sua foto no canto direito;

Selecione a opção Conversas > Backup de conversas;

Toque em Fazer backup para começar a armazenar os conteúdos.



Então, logo abaixo na tela, você pode selecionar as opções de backup também do Google Drive. Existe a possibilidade de fazer armazenamento diário, semanal, mensal ou nunca realizar (o que não é recomendado).

Como restaurar o backup do WhatsApp?

O backup do WhatsApp é uma função nativa, e bem simples de encontrar no dispositivo. Como forma de evitar a perda de dados, o aplicativo apresenta mais do que uma opção de recuperação de conteúdos.

Assim, existem algumas maneiras diferentes de conseguir restaurar backup no WhatsApp. Cada uma delas varia de acordo com a situação que te levou a precisar de uma cópia de segurança, e dos recursos que você tem disponíveis, confira quais são.

Quando você instala o app

Assim que você instala o aplicativo em um novo aparelho, pode realizar o backup de suas conversas. Esse é um procedimento nativo do WhatsApp, que irá aparecer como opção toda vez que você incluir a plataforma em um aparelho.

Ou seja, se você tiver algum problema de funcionamento, pode desinstalar o app e instalar novamente. Então, assim que estiver nas configurações iniciais, pode solicitar que a restauração dos conteúdos antigos.

Porém, mantenha sempre em mente que para que essa função ocorra direito, é preciso que o backup esteja com a atualização em dia. Se você receber alguma mensagem entre o último backup e o tempo de instalação, não poderá recuperar.

Mudando de número – como restaurar backup do WhatsApp

Além da restauração inicial, também é possível utilizar a mudança de número como forma de recuperação de dados. Esse método funciona muito bem quando você troca o chip de seu aparelho, e quer manter suas conversas em dia, confira onde acessar a função:

Acesse seu aplicativo (com o número antigo);

Toque sobre sua foto no canto direito;

Selecione a opção Conta > Mudar Número;

Toque em Avançar para iniciar o processo.

Porém, é importante conferir algumas coisas antes de iniciar: o número novo precisa estar ativo e em condições de receber o SMS de confirmação. Assim, é possível realizar a transferência dos conteúdos e dados para um novo aparelho, restaurando os dados.

Transferir conversas no WhatsApp

Outra forma de ter como restaurar backup no WhatsApp é usando a função de transferir conversas de um aparelho para outro. Essa é uma ferramenta nova no app, que pode facilitar bastante quando você compra um novo celular.

Acesse seu aplicativo (com o número antigo);

Toque sobre sua foto no canto direito;

Selecione a opção Conversas > Transferir conversas;

Toque em Iniciar para começar o processo;

Utilize a câmera do dispositivo para conectar os dois aparelhos.

Depois, é só aguardar até que o aplicativo faça a transferência dos conteúdos de um dispositivo para outro. Porém, dependendo da quantidade de arquivos, pode ser que o tempo total do processo seja um pouco maior que a média.

Usando aplicativos de fontes externas

Outra forma (mas não tão indicada) de ter como restaurar backup do WhatsApp é usando aplicativos de fontes externas. Alguns tipos de ferramentas funcionam para resgatar mensagens e cópias de segurança mais antigas do que a versão atual.

Assim, eles conseguem encontrar esse tipo de conteúdo em seu aparelho, em pastas ocultas. Depois, realizam a reparação e você consegue ter acesso novamente às mensagens e arquivos que trocou com seus contatos.

Porém, é sempre importante manter a atenção: nem todos os aplicativos para essa finalidade são seguros. Por isso, sempre busque fontes confiáveis antes de realizar o download em seu dispositivo.

Uma forma interessante de conseguir verificar se um app é bom, são as experiências de outros usuários. Observar quem já passou por sufoco ou teve uma excelente vivência pode te ajudar a filtrar as melhores opções de aplicativos para essa função.

Dicas para restaurar backup do WhatsApp

Ainda, separamos algumas dicas importantes caso você precise ter seu conteúdo novamente no aparelho. Afinal, não basta somente ter o backup, mas garantir que todos os processos até a restauração estejam operando corretamente:

Mantenha sempre a atualização em dia;

Sempre guarde mais de um backup (por exemplo, WhatsApp e Google Drive);

Confira sempre como estão os backups periódicos (semanal, diário ou quinzenal);

Mantenha a saúde do seu aparelho em dia;

Realize manutenções periódicas no celular.

Além disso, mantenha sempre seu antivírus em dia e as configurações do dispositivo em ordem. Dessa maneira, você garante que sempre poderá restaurar backup do WhatsApp e manter o aplicativo funcionando da forma correta.

Ainda, não deixe de conferir também outras dicas de tecnologia e amplie seus conhecimentos sobre os principais aplicativos do momento. Assim, você pode ficar por dentro das novidades e encontrar cada vez mais ferramentas úteis para sua rotina.