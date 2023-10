Como saber se está no Bolsa Família por meio do CPF?

O Bolsa Família é o maior programa social no Brasil atualmente, ajudando milhões de famílias de baixa renda todos os meses. No mês de setembro, quando os últimos pagamentos foram realizados, o governo teve um gasto de cerca de R$ 14,6 bilhões, recursos que foram destinados a 21,47 milhões de famílias ao redor do país.

Essas milhões de famílias podem realizar a consulta ao Bolsa Família, o que é importante para acompanhar os pagamentos e verificar outras informações importantes. Este processo pode ser feito tanto com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) quanto com o NIS (Número de Identificação Social).

Além disso, também existem diversas plataformas em que a consulta do Bolsa Família pode ser feita. Dentre elas estão o Portal Cidadão Caixa, Cadastro Único e o aplicativo Bolsa Família. Recentemente, o processo também passou a ser disponibilizado pelo site Calendário do Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família

Como dito, a consulta ao Bolsa Família pode ser realizada por diferentes meios, utilizando o CPF ou o NIS. Confira a seguir o processo para cada uma das plataformas:

Portal Cidadão Caixa: nesta plataforma, após feito o login já é possível consultar os dados de diversos benefícios sociais. Para fazer o login, o usuário pode utilizar a conta do Caixa Tem, assim como seu CPF e senha cadastrada no próprio Portal;

Cadastro Único: o site ou aplicativo do CadÚnico também possibilita a consulta ao Bolsa Família. Para isso, basta fazer o login com CPF e senha cadastrada na conta gov.br, possibilitando uma consulta completa. Para uma consulta simples, o usuário deve informar dados como nome completo, data de nascimento, nome da mãe e local de cadastro;

Site Calendário Bolsa Família: para realizar a consulta neste site, o beneficiário deve clicar em “Consulte seu dia de pagamento”, e em seguida informar o mês e o número final do NIS. Com isso, será possível consultar imediatamente a data de pagamento dos valores;

Com a reformulação do Bolsa Família neste ano, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil, o programa social ganhou um novo aplicativo, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Para realizar o download, basta digitar “Bolsa Família” na loja de aplicativos correspondente. O aplicativo disponibiliza informações como calendário de pagamentos, valores, extrato, e outros serviços.

Pagamentos de outubro



O governo federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro. Como de costume, os pagamentos irão ocorrer nos dez últimos dias úteis do mês, sendo assim, terão início no dia 18, se estendendo até o dia 31.

Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira a seguir o calendário completo:

NIS de final 1 – 18 de outubro;

NIS de final 2 – 19 de outubro;

NIS de final 3 – 20 de outubro;

NIS de final 4 – 23 de outubro;

NIS de final 5 – 24 de outubro;

NIS de final 6 – 25 de outubro;

NIS de final 7 – 26 de outubro;

NIS de final 8 – 27 de outubro;

NIS de final 9 – 30 de outubro;

NIS de final 0 – 31 de outubro.

O Bolsa Família paga um valor mínimo de R$ 600 por família, sendo que existem pagamentos adicionais dependendo da composição familiar.