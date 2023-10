Como sair de um grupo Viber sem ninguém saber 2023

Viber é um dos famosos aplicativos de mídia social usado por milhões de usuários para se comunicar com amigos e familiares em todo o mundo. O aplicativo é muito semelhante ao WhatsApp. Assim como o WhatsApp, os usuários contam com o recurso de criar grupos e adicionar usuários a eles. No entanto, pode ser frustrante para os usuários que serão adicionados ao grupo.

Existem muitos usuários que podem ser adicionados ao grupo. E isso pode gerar muitos problemas, pois os membros do grupo continuarão trocando mensagens, enviando áudios, arquivos, fotos, etc. Assim, os usuários têm que lidar com o grupo e com o espaço que vai ser ocupado pelos arquivos recebidos em o grupo. Neste guia, estamos aqui com as etapas pelas quais você poderá sair de um grupo Viber sem ninguém saber.

Por que sair de um grupo Viber sem ninguém saber?

Muitos usuários procuram maneiras de sair de um grupo Viber sem ninguém saber. É porque eles não querem machucar a pessoa que os adicionou ao grupo, porque eles não podem dizer diretamente sobre sair do grupo, pois podem adicioná-los ao grupo novamente. Não existe uma maneira direta de sair dos grupos do Viber sem que ninguém saiba. No entanto, listaremos algumas etapas que podem ajudá-lo a fazer isso. Portanto, leia este guia até o final para conhecer os passos para resolver o problema.

Como sair de um grupo Viber sem ninguém saber

Como já dissemos, sair de um Grupo Viber sem que ninguém saiba não é possível diretamente. No entanto, existem certas maneiras de fazer isso. Explicaremos os passos abaixo para você, portanto certifique-se de verificar os passos corretamente, pois isso o ajudará a completar a tarefa de sair de um grupo Viber sem ninguém saber.

Desative notificações de grupo e saia do grupo

A primeira coisa que você precisa fazer para sair do grupo sem que ninguém saiba é desabilitar a Notificação do Grupo. Ao desabilitar a notificação do grupo em Configurações, você poderá desligar as notificações para os usuários quando algum usuário sair do grupo. Para quem não sabe, uma notificação é enviada quando os usuários saem do grupo. Ele é enviado pelo aplicativo ao Administrador para notificá-lo sobre o usuário que saiu do grupo. Isso é bom e ruim tanto para os usuários quanto para o administrador. Depois de desativar o grupo, você deverá sair do grupo seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Aplicativo .

. Vou ao Conversa em grupo .

. Toque e clique em Sair e excluir .

. Confirme o mesmo através do opção.

Silenciar o grupo

É outra ótima maneira de sair do grupo sem que ninguém saiba. Isso vai ser muito simples para os usuários, mas eles têm que cuidar do armazenamento. Sim, o armazenamento desempenha um papel importante nesta etapa. Isso porque, nesta etapa, vamos silenciar o grupo para que você não precise receber nenhuma notificação do grupo, o que acabará tirando você do grupo sem saber.

Através desta etapa, você não receberá nenhuma notificação do grupo, o que o ajudará a não ser incomodado. Muitos usuários já utilizaram esta etapa, pois é uma etapa simples e os sentimentos de ninguém serão feridos ou ofendidos por isso. Então, esse também vai ser um grande passo para os usuários saírem do grupo sem ninguém saber.

Bloquear o grupo

Assim como o Mute Group, a opção Block Group também pode ajudá-lo a se livrar do grupo. Você não sairá do grupo, mas ao bloqueá-lo, ninguém do grupo poderá enviar mensagens para você e todas as notificações serão bloqueadas, o que significa que será DND para você. É mais uma forma simples de você seguir para sair dos grupos sem que ninguém saiba. Basta bloquear o grupo e deixar assim.

Desative a notificação

Outra forma simples de sair do grupo sem que ninguém saiba é desabilitar a Notificação. Sim, esta é uma forma simples de se livrar do grupo, pois através dela você não receberá nenhuma notificação da mensagem que está sendo enviada pelos usuários do grupo. Portanto, isso vai ser bom para você, pois certamente o ajudará a não ser perturbado. Muitos usuários desabilitaram a notificação de mensagens do grupo Viber. Se você não tem muitos grupos, você pode tentar isso. Porém, se você tem alguns grupos importantes no Viber, então não faça isso, pois pode ser problemático para você, pois você não receberá as mensagens em tempo real. Você pode desativar a notificação seguindo as etapas listadas abaixo.

Desbloqueie seu telefone.

Selecione e segure.

Clique em Aplicativo Informações .

. Vou ao Notificações Configurações.

Silenciar a notificação para o Grupo Mensagem . Você pode configurá-lo para Silencioso ou qualquer outra coisa.

. Você pode configurá-lo para Silencioso ou qualquer outra coisa. Depois disso, você não receberá a notificação de mensagem do aplicativo.

Mude o número

Os usuários também podem alterar o número através do qual estão usando o Viber para sair do grupo ao qual foram adicionados. Também pode ajudá-lo a sair do grupo sem que ninguém saiba.

Altere o nome e exclua o perfil

Os usuários também podem alterar seu nome e deletar seu perfil para sair sem ninguém saber. É também uma forma eficaz de resolver o problema que você tem enfrentado após ser adicionado ao grupo.

Desinstalar o Viber

Você também pode tentar desinstalar o aplicativo Viber se não precisar mais dele. Isso também irá ajudá-lo a sair sem ninguém saber. Porém, isso só pode ser feito se você não pensar mais em usar o aplicativo Viber para conversar com ninguém.

Empacotando

Há muitos usuários que estão procurando por maneiras de sair de um grupo Viber sem ninguém saber. Neste guia, explicamos sobre eles. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

LEIA TAMBÉM: