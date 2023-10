Como se cadastrar no CadÚnico? Confira os DOCUMENTOS necessários e os benefícios disponíveis

O CadÚnico é um sistema que reúne informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda. O sistema é a porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás.

Apesar de contar com milhares de inscritos, muitos ainda não fazem parte desse banco de dados. Porém, para quem deseja fazer parte de algum programa assistencial do governo, esta etapa é indispensável. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e veja o passo a passo completo para se cadastrar.

Quem pode se cadastrar no CadÚnico?

Antes de tudo, é importante lembrar que nem todas as pessoas podem fazer a inscrição no CadÚnico. Isso porque, antes, é necessário se enquadrar nas regras do sistema. Confira quais são:

Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 660 por pessoa em 2023);

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos no total (R$ 3.960 em 2023);

Famílias que possuem renda mensal acima de três salários mínimos também podem se inscrever, desde que a renda esteja vinculada a algum benefício assistencial que utilize o CadÚnico para a concessão.

Passo a passo para se inscrever

O primeiro passo para se cadastrar no CadÚnico é reunir toda a documentação necessária. Assim, o responsável familiar (pessoa que faz a inscrição da família e é responsável por atualizar os dados) deve reunir os seguintes documentos:

Documento de identificação do responsável pela família (RG, CNH, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento);

CPF do responsável pela família e dos demais membros da família;

Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou correspondência oficial);

Comprovante de renda (contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou autodeclaração);

Comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes até 17 anos (carteirinha escolar, declaração da escola ou histórico escolar);

Número do NIS (Número de Identificação Social), caso possua.



Você também pode gostar:

Após estar com os documentos em mãos, o responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa. Lá, será atendido por um entrevistador, que vai fazer algumas perguntas sobre a sua situação socioeconômica, como renda, moradia, escolaridade e saúde.

Na ocasião, também será necessário apresentar os documentos para cadastro. Por fim, basta aguardar a análise do sistema e confirmar a inscrição. É possível consultar a situação do cadastro por meio do Aplicativo CadÚnico, disponível para aparelhos Android e IOS.

Benefícios disponíveis no CadÚnico

O CadÚnico é a porta de entrada para diversos benefícios sociais do Governo Federal. No entanto, vale ressaltar que apenas esse cadastro não garante a participação das famílias. Isso porque, para participar é preciso cumprir as exigências de cada programa, que conta com as suas próprias regras e particularidades.

A seguir, confira os benefícios disponíveis no sistema CadÚnico:

Por fim, é importante relembrar que, além de cumprir as regras dos programas, os beneficiários também devem manter os dados do CadÚnico atualizados para garantir o acesso aos benefícios.

De maneira geral, é obrigatório atualizar a cadastro a cada dois anos. Além disso, o inscrito também deve fazer a atualização sempre que houver alguma mudança de informações da família, como renda e número de integrantes, por exemplo.