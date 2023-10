Como se comunicar com clareza por e-mail; veja dicas!

A comunicação por e-mail é uma parte essencial da nossa vida pessoal e profissional nos dias de hoje. No ambiente de trabalho, os e-mails são uma forma comum de comunicação. Eles são usados para coordenar projetos, discutir ideias, compartilhar informações e manter a comunicação entre colegas e superiores.

Em instituições de ensino, a comunicação por e-mail é frequentemente usada para trocar informações entre professores, alunos e pais, bem como para submissão de trabalhos e comunicação relacionada ao currículo. Além disso, os e-mails também são usados para manter contato com amigos e familiares, planejar eventos e compartilhar notícias importantes.

Embora seja uma ferramenta conveniente, a clareza na comunicação por e-mail é frequentemente desafiada pela pressão do tempo, pela sobrecarga de informações e também pela tendência de escrever mensagens de maneira apressada.

No entanto, a habilidade de se comunicar com clareza por e-mail é fundamental para evitar mal-entendidos, construir relacionamentos sólidos e alcançar resultados eficazes.

Dicas para se comunicar por e-mail

A boa notícia é que existem estratégias que você pode adotar para melhorar significativamente a clareza de suas comunicações por e-mail. Pensando justamente nisso, apresentamos a seguir algumas dicas valiosas:

Comece com um assunto descritivo

O assunto de um e-mail é a primeira coisa que o destinatário vê e desempenha um papel crucial na decisão de abrir ou não a mensagem. Certifique-se de que o assunto seja claro, descritivo e relevante para o conteúdo do e-mail. Isso ajuda o destinatário a entender imediatamente o propósito da mensagem.



Seja conciso

A clareza muitas vezes está relacionada à concisão. Evite mensagens longas e complexas. Em vez disso, seja sucinto e vá direto ao ponto. Comece com uma saudação educada, apresente seu ponto de maneira clara e termine com uma saudação apropriada.

Organize o conteúdo

Organize o conteúdo do e-mail de forma lógica. Use parágrafos curtos e separados por espaços em branco para facilitar a leitura. Se você está compartilhando informações detalhadas, considere criar uma lista numerada ou com marcadores para destacar pontos-chave.

Escolha as palavras com cuidado

A escolha das palavras é fundamental para a clareza da comunicação. Evite jargões ou terminologia técnica que o destinatário possa não entender. Use um vocabulário claro e simples sempre que possível.

Além disso, evite abreviações excessivas, pois embora algumas abreviações sejam amplamente aceitas em comunicações por e-mail (como “por favor” como “pf” ou “obrigado” como “tks”), evite o uso excessivo de abreviações, pois isso pode dificultar a compreensão.

Revise e edite

Antes de enviar um e-mail, dedique um momento para revisar e editar o conteúdo. Verifique a ortografia e a gramática, elimine redundâncias e assegure-se de que sua mensagem seja clara e coesa. Enviar uma mensagem com erro de digitação, por exemplo, pode dar a impressão de desleixo ou desinteresse.

Use recursos visuais quando necessário

Se uma imagem ou gráfico pode ajudar a esclarecer seu ponto, considere incluí-los como anexos ou links em seu e-mail. No entanto, lembre-se de que algumas pessoas podem ter restrições ao abrir anexos, portanto, forneça uma descrição alternativa quando apropriado.

Responda com sensatez

Ao responder a e-mails, preste atenção à solicitação feita anteriormente. Certifique-se de que suas respostas sejam pertinentes e estejam relacionadas ao tópico em questão. Além disso, use saudações e agradecimentos apropriados em seus e-mails. Evite linguagem ofensiva ou hostil, mesmo em situações difíceis.

Evite discussões complexas por e-mail

Se uma discussão ou decisão complexa for necessária, evite fazê-la inteiramente por e-mail. Em vez disso, proponha uma reunião ou uma chamada telefônica para garantir uma comunicação mais eficaz. O ideal é tratar assuntos mais mais delicados de forma presencial.

