Saber como se inscrever no CadÚnico 2024 é muito importante, visto que trata-se de uma ferramenta crucial no panorama da assistência social no Brasil. Este banco de dados do Governo Federal é uma fonte valiosa de informações sobre famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

Desse modo, por meio do CadÚnico, o Governo pode direcionar cidadãos para uma variedade de programas e benefícios federais.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é o CadÚnico 2024?

Primeiramente, antes de saber como se inscrever no CadÚnico 2024, é importante entender no que consiste esse registro.

Assim sendo, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mais conhecido como CadÚnico, é um banco de dados que reúne informações sobre famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Desse modo, o Governo o usa como uma espécie de “porta de entrada” para programas sociais e assistenciais.

Portanto, ter um registro no Cadastro Único é o primeiro passo para acessar diversos benefícios que podem fazer a diferença na vida de quem vive com recursos limitados.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

O CadÚnico volta-se para famílias de baixa renda, o que significa que nem todos são elegíveis.



Para participar desse banco de dados no próximo ano, a renda familiar mensal deve ser de até meio salário mínimo por pessoa, o que atualmente é cerca de R$ 660,00. Ou a renda familiar total não deve exceder 3 salários mínimos, aproximadamente R$ 3.960,00.

De acordo com o Governo, esses critérios visam garantir que o Cadastro beneficie aqueles que mais precisam.

Cadastro Único em versão digital

Ademais, vale ressaltar que o Cadastro Único passou por uma significativa modernização recentemente, com o lançamento de um aplicativo que permite o pré-cadastro online.

Anteriormente, tanto a inscrição inicial quanto a atualização dos dados eram procedimentos presenciais realizados no CRAS. Agora, a versão digital simplifica o processo, permitindo o pré-cadastro online, reduzindo a necessidade de visitar um CRAS.

Onde fazer a inscrição?

A inscrição no Cadastro Único ocorre em uma unidade específica chamada Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no município onde a família reside.

Assim, muitas cidades têm várias unidades do CRAS, distribuídas para atender diferentes áreas. Isso torna o acesso mais fácil para as famílias que precisam se inscrever ou atualizar suas informações no cadastro.

Confira a documentação necessária

Para realizar o processo de inscrição no CadÚnico, é fundamental possuir a documentação necessária.

Dessa forma, o responsável pela família deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor.

Além disso, os demais membros da família precisam fornecer um dos seguintes documentos:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI);

Carteira de Trabalho ou;

Título de Eleitor.

Ademais, também é necessário um comprovante de residência atual, dos últimos 3 meses e o responsável precisa informar um número de telefone válido.

Como se inscrever no CadÚnico 2024?

Para se inscrever no CadÚnico 2024 é necessário que um responsável pela família, preferencialmente uma mulher, responda a uma série de perguntas no CRAS.

Essas perguntas visam criar um perfil socioeconômico da família e garantir que ela esteja alinhada com os critérios de elegibilidade.

Veja os benefícios do Cadastro Único?

Uma vez que a família está inscrita no CadÚnico, ela pode se inscrever em diversos programas sociais e benefícios federais.

Entre esses programas estão:

O Bolsa Família;

Minha Casa Minha Vida;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Bolsa Verde;

Carta Social;

Carteira do Idoso;

Fomento;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente e;

Tarifa Social de Energia Elétrica.

CadÚnico 2024 possibilita a atualização online

Por fim, vale destacar que os participantes do CadÚnico devem atualizar seus dados de registro periodicamente.

Normalmente, a atualização é necessária a cada 2 anos a partir da data da inscrição original. No entanto, é importante lembrar que as informações devem ser atualizadas sempre que ocorrerem mudanças na estrutura familiar, como:

Alterações de endereço;

Telefone;

Renda ou;

Eventos como nascimentos e óbitos.

Além disso, uma das grandes novidades da atualização do Cadastro Único é a possibilidade de atualização online. Isso significa que as famílias podem manter suas informações atualizadas sem a necessidade de comparecer pessoalmente a um CRAS, a menos que seja solicitado.

Portanto, a modernização do processo de atualização é uma excelente notícia para os usuários.

Agora que você já sabe como se inscrever no CadÚnico 2024, siga as orientações e aproveite todos os benefícios que o Governo oferece por meio desse registro!