Como se inscrever para o concurso ALEPI?

O concurso ALEPI ( Assembleia Legislativa Piauí) é uma grande oportunidade de certame. Os salários e cargos são atrativos.

As inscrições estão abertas. Confira mais.

Vagas concurso ALEPI

As chances são para estes cargos. Confira tabela de acordo com escolaridade:

Técnico Legislativo – Nível Médio

ESPECIALIDADE VAGAS SALÁRIOS Administrativo 4 + 8 CR R$ 2.644,47 Design e Produção

Audiovisual 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Técnico em Edificações 1 + 2 CR R$ 2.644,47 Técnico Eletricista 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Fotojornalismo 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Operação de som

e imagem 1 + 2 CR R$ 2.644,47 Técnico Segurança do Trabalho 1 + 2 CR R$ 2.644,47

Analista Legislativo – Nível Superior

ESPECIALIDADE VAGAS SALÁRIOS Administração Pública 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Analista de Suporte em Rede

– Infraestrutura 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Arquitetura 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Arquivista 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Biblioteconomia 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Ciência Política 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Contabilidade 11 + 22 CR R$ 4.068,45 Controle Interno 3 + 6 CR R$ 4.068,45 Desenvolvimento 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Designer 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Direito 4 + 8 CR R$ 4.068,45 Engenharia Civil 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Engenharia Elétrica 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Estatística 2 + 4 CR R$ 4.068,45 História 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Intérprete de Libras 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Jornalista 3 + 6 CR R$ 4.068,45 Direito Previdenciário 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Mídias Digitais 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Pedagogia 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Planejamento e Orçamento 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Relações Públicas 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Revisor de Texto 5 + 10 CR R$ 4.068,45 Técnica

Legislativa 2 + 4 CR R$ 4.068,45



Como serão as provas do concurso ALEPI

A seleção dos candidatos que se inscreveram no edital da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) seguirá um processo composto por três etapas:

Essa etapa é obrigatória para todos os cargos e tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos candidatos. Ela é de caráter eliminatório (ou seja, serve para eliminar candidatos que não atendam aos critérios mínimos) e classificatório (para classificar os candidatos com base em seu desempenho). Prova Discursiva: Esta etapa é aplicada exclusivamente para os cargos de nível superior. Tem caráter eliminatório, ou seja, é usada para eliminar candidatos que não atendam ao padrão exigido, e também é classificatória, ajudando a classificar os candidatos com base em seu desempenho na prova escrita.

Essas etapas combinadas ajudam a escolher os candidatos mais qualificados para os cargos na ALEPI, levando em consideração tanto o conhecimento demonstrado nas provas quanto a formação e experiência profissional. É um processo abrangente que visa selecionar os melhores candidatos para as posições disponíveis.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Teresina no dia 14 de janeiro de 2024

Conteúdos concurso ALEPI

Confira lista de disciplinas de acordo com escolaridade:

As provas objetivas serão compostas de 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Nível Médio:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa: 10 questões; Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões; História do Piauí: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões;

Nível Superior

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa:10 questões; Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões; História do Piauí: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões;

Será considerado reprovado no concurso ALEPI o candidato que obtiver, pelo menos, um dos itens abaixo:

a) Obtiver nota inferior a 60% da pontuação máxima da Prova Escrita Objetiva;

b) Obtiver nota superior a 60% da pontuação máxima da Prova Escrita Objetiva, mas, obtiver nota 0,0 em qualquer Área de Conhecimento.

Para os cargos de nível superior, uma etapa importante do processo seletivo no edital ALEPI é a realização de provas discursivas, que têm um papel crucial na avaliação dos candidatos.

Nessa etapa, os candidatos enfrentarão duas questões relacionadas a conhecimentos específicos, que devem ser respondidas de forma detalhada, respeitando um mínimo de 10 e um máximo de 20 linhas para cada questão. Essas respostas permitirão aos candidatos demonstrar seu conhecimento e capacidade de análise em suas áreas de atuação.

As provas discursivas são de caráter eliminatório, ou seja, é necessário um desempenho satisfatório para avançar no processo de seleção. Elas também são classificatórias, ajudando a classificar os candidatos com base em sua habilidade em responder de maneira eficaz às questões propostas.

Vale ressaltar que somente as provas discursivas dos candidatos aprovados na etapa anterior, as provas objetivas, serão corrigidas. Essa seleção é realizada até 10 vezes o número de vagas disponíveis para cada cargo, o que garante que os candidatos mais bem qualificados prossigam para a próxima fase do processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de novembro, no site da banca organizadora, IDECAN. A taxa de inscrição varia de R$ 100,00 a R$ 130,00.