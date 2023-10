Na hora de fazer as compras da Black Friday, que acontecerá no mês que vem, é importante se preparar para economizar e assim garantir que as aquisições não impactem negativamente as finanças da família.

Afinal, não basta “sair comprando” durante a data e “torcer” para que realmente tenha economizado dinheiro, mas, sim, é preciso planejar, fazer as contas e se preparar. Neste texto, apresentamos algumas dicas que podem te ajudar!

Como se preparar para economizar na Black Friday?

Para preparar para economizar na Black Friday é necessário fazer um tipo de planejamento. Além disso, o acompanhamento dos preços também ajuda você a não cair em fraudes, como ocorre quando uma empresa “aumenta” o valor de um produto, de forma fictícia, apenas para dizer que deu um super desconto depois.

A seguir, detalhamos essas e outras ações que podem te ajudar:

1. Faça a sua lista de compras

Uma lista de compras é um bom ponto de partida na hora de se preparar para economizar na Black Friday. Sabe por quê? Porque assim você evita aquelas compras impulsivas que, às vezes, acontecem.

Portanto, comece a refletir: o que você gostaria de adquirir agora? Ou melhor, o que você acredita que está realmente precisando no seu dia a dia? Fazer uma avaliação profunda pode te ajudar a montar uma verdadeira lista de desejos.

2. Comece a juntar uma parte do valor ou todo o valor



Com base na sua lista de compras, considere começar a juntar uma parte do valor desde já. Dessa maneira, dependendo do tipo de item que você deseja comprar, você ainda poderá ter o desconto das compras à vista, tornando a sua economia muito maior.

Além disso, com o dinheiro em mãos é muito mais fácil fazer as suas compras sem aquele medo de acabar se endividando mais tarde.

3. Pesquise desde já

Pesquise, pesquise e pesquise novamente. Como mencionamos no começo deste artigo, para se preparar para economizar na Black Friday, é preciso estar atento e entender o que realmente é uma promoção real e o que está sendo mostrado de forma equivocada.

Por isso, comece a fazer um levantamento de preços, desde já, de tudo o que você deseja comprar. Assim, no dia da Black Friday, poderá analisar quais lojas realmente estão dando bons descontos, fazendo compras mais assertivas.

4. Cuidado com as compras impulsivas

Por fim, lembre-se de que você precisa desenvolver um bom autocontrole frente àquelas promoções que podem parecer muito tentadoras. Afinal, se você não tinha a intenção de comprar determinada coisa, por que comprar? Apenas porque está barato? Será que faz sentido?

Essas reflexões podem te ajudar a impedir aqueles comportamentos impulsivos que nos fazem fugir dos nossos planos iniciais.

Inclusive, se preparar para economizar na Black Friday pode te ajudar a ter maior consciência de tudo o que precisa ser comprado, evitando esse tipo de comportamento.

Boa sorte nas suas compras!