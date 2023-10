Como será o Clima no Brasil em Novembro?

O mês de novembro está chegando e com ele a expectativa de como será o clima no Brasil. Com base nas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podemos ter uma ideia do que esperar em termos de chuvas e temperaturas em diferentes regiões do país. Neste artigo, vamos analisar as previsões e entender como elas podem impactar o clima e a agricultura em novembro.

Chuvas abaixo da média na Região Norte e Nordeste

De acordo com o Inmet, novembro será marcado por chuvas abaixo da média em áreas da Região Norte e em grande parte do Nordeste. Estados como Roraima, Amapá, centro norte do Amazonas, Pará, Tocantins e parte da Região Nordeste devem registrar volumes de chuvas inferiores a 80 mm. No entanto, na parte leste do Nordeste, incluindo o Ceará, a chuva deve ficar próxima da média histórica, com acumulados abaixo de 40 mm. Já no sul da Região Norte, a previsão é de chuvas acima de 180 mm.

Chuvas acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Por outro lado, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem enfrentar chuvas acima da média em novembro. Segundo as previsões, essas regiões devem receber volumes que podem superar 200 mm. No Sul, a chuva acima da média deve ocorrer em todo o território, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde os volumes podem ficar acima de 160 mm.

Impacto na safra 2023/24

O prognóstico climático do Inmet também aponta para possíveis impactos na safra 2023/24 em diferentes regiões produtoras. No MATOPIBA, região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os baixos volumes de chuva previstos podem manter os níveis de água no solo baixos, com exceção de áreas do sul do Tocantins e extremo oeste da Bahia, onde haverá uma ligeira recuperação da umidade no solo. Isso pode afetar o plantio e o desenvolvimento inicial dos cultivos de primeira safra que já estão em andamento.

Recuperação do armazenamento de água no solo

Em grande parte do Brasil Central, o retorno gradual das chuvas será importante para a recuperação do armazenamento de água no solo, especialmente em áreas do norte de Mato Grosso e de Goiás, além de ser fundamental para o início da safra de grãos. Já em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e de Goiás, a umidade no solo será suficiente para atender as fases iniciais da safra 2023/24. Na Região Sul, os níveis de água no solo podem continuar elevados e beneficiar as fases iniciais dos cultivos de primeira safra. No entanto, o excesso de chuva em algumas áreas pode resultar em excedente hídrico e encharcamento do solo, impactando a colheita dos cultivos de inverno e impedindo o avanço da semeadura dos cultivos de primeira safra.



Temperaturas acima da média

Além das chuvas, as temperaturas também devem chamar a atenção em novembro. Segundo as previsões do Inmet, as temperaturas médias devem ficar acima da média em grande parte do país, especialmente em áreas de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, onde podem superar os 28ºC. Vale ressaltar que a ocorrência de dias consecutivos com chuva nas regiões Sul e Sudeste pode amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 24°C.

Esteja atento às possíveis variações climáticas

Em resumo, as previsões para o clima em novembro indicam chuvas abaixo da média na Região Norte e em grande parte do Nordeste, e acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas condições podem impactar a agricultura, tanto no plantio e desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, como na colheita dos cultivos de inverno. Além disso, as temperaturas acima da média podem trazer desafios adicionais para diferentes regiões do Brasil. É importante acompanhar as previsões e se preparar para lidar com as possíveis variações climáticas durante o mês de novembro.