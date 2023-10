Como solicitar e pagar 2ª via de conta da Light: passo a passo simples

Você já passou pela situação de não receber a fatura de energia da Light, perder o documento ou enfrentar algum imprevisto relacionado a ele? Sabemos como é importante manter o pagamento em dia para evitar o endividamento e garantir o fornecimento do serviço. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos mostrar um passo a passo simples para emitir a 2ª via da conta da Light, de forma rápida e prática.

2ª via de conta da Light: como emitir

A Light é uma concessionária de energia que atua há mais de 100 anos no Rio de Janeiro, atendendo a mais de 11,6 milhões de consumidores em 31 municípios. Para emitir a 2ª via de conta da Light, siga os passos abaixo:

Acesse a Agência Virtual Light; Caso seja seu primeiro acesso, clique na opção “Ainda não tem senha? Clique aqui” e informe os dados solicitados para criar uma senha de acesso; Faça login com seu CPF ou e-mail e senha; Escolha a opção “Segunda via/Consulta de débitos”; Selecione a conta desejada e escolha entre as opções “Download” ou “Pagar online”.

O que é preciso para emitir a 2ª via da conta da Light

Antes de emitir a 2ª via da conta da Light, é necessário ter em mãos as seguintes informações:

CPF/CNPJ do titular da conta;

Nome completo;

>Código do cliente (presente na conta, mas também é possível recuperá-lo usando o CPF ou CNPJ);

E-mail;

Endereço;

Telefone.

Como pagar a 2ª via da conta

Após emitir a 2ª via da conta de energia da Light, é hora de efetuar o pagamento. A Light oferece diversas opções para facilitar esse processo:



Débito automático em conta corrente: essa opção permite que o valor da fatura seja debitado automaticamente da sua conta bancária; Pagamento via Pix: utilize o QR Code presente na fatura ou a função “copiar e colar” para efetuar o pagamento via Pix; Agências bancárias, caixas eletrônicos e casas lotéricas: você pode pagar a fatura em qualquer uma dessas opções; Cartão de crédito na Agência Virtual: caso prefira, é possível realizar o pagamento com cartão de crédito diretamente na Agência Virtual; PicPay: use o aplicativo PicPay para efetuar o pagamento; App bancário e internet banking: utilize o aplicativo do seu banco ou o internet banking para quitar a fatura; Estabelecimentos comerciais conveniados: alguns estabelecimentos comerciais estão autorizados a receber o pagamento da conta de energia.

Como entrar em contato com a Light em caso de dificuldades

Se você encontrar alguma dificuldade para emitir a 2ª via da conta de energia da Light, a empresa oferece diversos canais de atendimento para ajudar:

WhatsApp (21) 99981-6059 (assistente virtual Lia);

Telefone 0800 021 0196 (disponível 24 horas);

App Light Clientes (disponível para Android e iOS);

Ouvidoria 0800 284 0182;

Agência virtual;

Agências comerciais (no site da Light, é possível pesquisar por municípios e encontrar endereços e horários de atendimento das agências físicas);

Atendimento especial para deficientes auditivos ou com problemas de fala: 0800 285 2453.

Consequências do não pagamento da conta de energia

É importante ressaltar que o não pagamento da fatura de energia elétrica ou do consumo até a data de vencimento pode acarretar em consequências financeiras. De acordo com informações da Light, o cliente está sujeito à atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês calculados pró-rata die (proporcional aos dias) e multa de até 2%. Esses encargos são adicionados em contas futuras.

Caso a falta de pagamento persista, a Light enviará um aviso de pendência ao cliente por meio de carta de reaviso ou na própria conta de energia, informando sobre o risco de suspensão do fornecimento do serviço. Após esse alerta, o cliente tem um prazo de 15 dias para regularizar a situação. Após esse prazo, poderá haver a suspensão do fornecimento de energia.

O que fazer em caso de corte de energia por falta de pagamento?

Antes de solicitar a religação de energia, é necessário regularizar os débitos pendentes. Emita a 2ª via da conta para efetuar os pagamentos em aberto e, em seguida, faça a solicitação do serviço de religação. É possível fazer essa solicitação por meio do WhatsApp (21 99981-6059), Agência Virtual, Call Center (0800 021 0196) e Agência Comercial da Light.

Dicas para evitar atrasos no pagamento da conta da Light

Para evitar problemas com o pagamento da conta de energia da Light, siga algumas dicas:

Programe o pagamento das contas em débito automático;

Utilize a funcionalidade Minhas Contas, da Serasa, para gerenciar os pagamentos de forma inteligente;

Crie lembretes na agenda com a data de vencimento da fatura;

Opte por receber a fatura por e-mail, evitando extravios;

Mantenha uma planilha de controle financeiro, incluindo a conta de energia da Light como um dos custos fixos mensais.

Lembre-se de que manter o pagamento em dia é fundamental para garantir o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Caso tenha algum problema ou dúvida, entre em contato com a Light pelos canais de atendimento mencionados anteriormente.

Agora que você sabe como solicitar a 2ª via da conta de energia da Light, compartilhe essas informações com outras pessoas para ajudá-las a resolver essa questão de forma rápida e prática.