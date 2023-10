como solicitar o seu cartão de crédito e débito pelo aplicativo

O PicPay é uma das carteiras digitais mais populares do Brasil. Ela traz uma série de vantagens para o seus clientes, como pagamentos pelo app, bem como transferências e compras online com facilidade e segurança.

Além disso, uma vantagem exclusiva é que o app também oferece um cartão de crédito e débito sem anuidade ou tarifas. O cartão é da bandeira Mastercard e o cliente pode solicitar diretamente no aplicativo.

Então, se você deseja obter um cartão de crédito e débito PicPay ou mesmo abrir uma conta no app, confira a nossa matéria na íntegra e veja o passo a passo completo e descomplicado para a solicitação.

Como solicitar o cartão de crédito e débito PicPay?

Antes de fazer a solicitação do cartão de crédito e débito PicPay é importante ter em mãos um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. Isso porque, no momento da solicitação, será necessário tirar uma selfie, bem como também fornecer outros dados pessoais.

Dessa maneira, confira o passo a passo completo:

Após abrir o aplicativo, acesse o seu perfil e toque na opção “Meus Cartões”; Depois, clique em “Pedir meu cartão”; Na sequência, digite o seu endereço completo e toque em “Continuar”; A seguir, escolha o tipo de documento de identificação, forneça os dados e toque novamente em “Continuar”; Depois, será necessário tirar uma selfie e fotografar o documento escolhido no passo anterior. Para isso, siga as orientações da tela; Após enviar as fotos, insira informações sobre a sua renda e patrimônio. Após conferir as informações, clique em “Continuar” para enviar os seus dados; Por fim, aparecerá uma mensagem de que o pedido está em análise. Assim, basta tocar em “Ok, entendi”.

Após enviar a solicitação, o PicPay fará a análise de todos os dados. Esse processo pode levar até 48 horas. Em caso de aprovação, você receberá o cartão físico no endereço que indicou no cadastro.



Benefícios do cartão de crédito e débito do app

O cartão PicPay é uma ótima opção para quem quer ter mais praticidade, economia e segurança nas suas finanças. Com ele, os clientes podem contar com excelentes vantagens diretamente no aplicativo. Confira todos os seus benefícios:

Não cobra anuidade nem tarifas de manutenção;

Oferece cashback de até 5% em todas as compras feitas com o cartão, tanto no crédito quanto no débito;

Permite parcelar as compras em até 12 vezes sem juros;

Tem a tecnologia contactless, que permite pagar por aproximação sem inserir o cartão na maquininha;

Tem a segurança do Mastercard SecureCode, que solicita uma senha ou um código enviado por SMS para confirmar as compras online;

Permite gerenciar o cartão pelo aplicativo do PicPay, onde você pode consultar o saldo, o limite, a fatura, o histórico de transações e bloquear ou desbloquear o cartão.

Como abrir uma conta no PicPay?

O PicPay é uma conta digital totalmente gratuita. Para abrir uma conta na carteira digital é preciso ter, pelo menos, 16 anos, CPF regularizado, um número de celular ativo e informar os seus dados pessoais na hora do cadastro.

Em primeiro lugar, é necessário baixar o aplicativo no celular, que está disponível para aparelhos Android e IOS. Depois, basta seguir o passo a passo:

Primeiramente, toque em “Criar minha conta” na tela inicial do app; Depois, digite os seus dados, como nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail; Na sequência, crie uma senha de 6 dígitos e confirme; Agora, digite seu número de celular e toque em “Continuar”; Por fim, digite o código de confirmação que você recebeu por SMS.

Após seguir o passo a passo acima e confirmar a criação da conta PicPay, você já pode começar a usar o app e aproveitar todas as suas funcionalidades e vantagens exclusivas.