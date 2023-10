Como ter desconto de até 96% no juros do cartão de crédito pelo Desenrola?

Na última segunda-feira (9), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas significativas para aliviar o peso das dívidas de famílias e indivíduos endividados. A mais notável dessas medidas é a nova etapa do programa Desenrola, que oferece descontos de até 96% nos juros do rotativo do cartão de crédito.

Haddad expressou confiança de que essa iniciativa, que busca aliviar um dos maiores fardos financeiros enfrentados pelas famílias brasileiras, resolverá o problema em um prazo de até 90 dias. O programa Desenrola é parte de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse projeto tem como objetivo principal renegociar as dívidas de pessoas físicas com instituições financeiras, proporcionando alívio econômico para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Uma das características mais notáveis do projeto de lei é a inclusão de um dispositivo que estabelece um limite para os juros do cartão de crédito, que frequentemente figuram entre os mais altos do país.

“Os descontos do rotativo chegam a 96% na plataforma do Desenrola. O que mostra que há um abuso em relação às taxas de juros praticadas no cartão de crédito, que vão poder ser agora equacionadas agora pelo Conselho Monetário Nacional em 90 dias, a partir da sanção. A sanção já tem uns dias, estamos falando de menos de 90 dias, essa questão será resolvida, espero que definitivamente”, disse o ministro.

Leilão de renegociação de dívidas

O governo brasileiro promoveu um leilão de renegociação de dívidas que atraiu uma impressionante participação de 654 empresas credoras, resultando em descontos substanciais no valor total das dívidas. O leilão, realizado com o intuito de aliviar o fardo financeiro de devedores, gerou um montante significativo de R$ 126 bilhões em descontos.

Os números revelam que R$ 59 bilhões dos descontos foram destinados a dívidas com valores até R$ 5 mil. Além disso, R$ 68 bilhões foram disponibilizados para dívidas situadas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. A média geral dos descontos alcançou 83%, proporcionando um alívio financeiro para muitos devedores.

O governo espera que essas medidas resultem em um alívio significativo para devedores em todo o país, contribuindo para a estabilização financeira e o fortalecimento da economia nacional. Essa iniciativa representa o esforço do governo para apoiar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras devido a dívidas pendentes.

Como ter desconto de até 96% no juros do cartão de crédito pelo Desenrola?



Como participar do Desenrola Brasil?

O Programa Desenrola Brasil tem sido uma iniciativa essencial para auxiliar aqueles que buscam renegociar dívidas e obter descontos significativos. Para isso, os cidadãos devem ter certificado Prata ou Ouro no site ou aplicativo GOV.BR. Essas certificações são necessárias para acessar a plataforma oficial do Desenrola Brasil e aproveitar as vantagens.

Para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o portal oficial do governo federal por meio do site ou aplicativo GOV.BR e inserir as informações solicitadas. Nesse momento é importante se certificar de estar usando uma conexão segura e confiável para garantir a proteção de dados pessoais.

O Programa Desenrola Brasil visa oferecer alívio financeiro para aqueles que enfrentam dificuldades com dívidas, e participar do programa pode ser uma oportunidade valiosa para reorganizar as finanças. Ao seguir os passos citados acima é possível aproveitar os benefícios do programa.