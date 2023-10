como tornar seus documentos mais completos?

Os documentos online são uma forma prática de conseguir trabalhar informações em seu dia a dia, empresa ou estudos. Por isso, conhecer as melhores funções do Google Docs é essencial para quem quer aumentar o desempenho nas atividades.

Assim, se você ainda não conhece esse editor, ou não descobriu as principais ferramentas que ele apresenta, continue acompanhando este conteúdo. Deixamos 8 truques para você aprender como utilizar o Google Docs de forma otimizada em seu computador ou celular.

O que é o Google Docs?

O Google Docs é o editor de textos da Google, que funciona como um dos principais concorrentes do Word, componente do Pacote Office da Microsoft. Contudo, uma das principais diferenças entre eles é que o Docs consegue operar online.

Além disso, é possível compartilhar o documento com outras pessoas e trabalharem juntos, ao mesmo tempo no conteúdo. Esse recurso é bem útil, principalmente para empresas, eliminando o envio de arquivos, como o Office exige.

Porém, ele é repleto de várias ferramentas que a maioria dos usuários não conhece. Então, é importante conhecer as melhores funções do Google Docs para aproveitar o editor de forma mais completa, com recursos que tornam as atividades mais simples.

Quais as melhores funções do Google Docs?

O Google Docs funciona através de uma plataforma para navegador, com um layout bem intuitivo e parecido com o Word. As ferramentas disponíveis ficam marcadas nas barras, sempre com uma explicação para você entender como funcionam.



Porém, a maioria dos usuários não conhece as melhores funções do Google Docs, ou não sabe como utilizar. Por isso, separamos alguns tópicos com recursos muito úteis, que vão facilitar ainda mais o seu uso e desempenho das atividades.

1.Digitação por voz

Uma das melhores funções do Google Docs para quem trabalha com transcrição de conteúdos é a digitação por voz. Assim, você não precisa teclar as palavras que ouvir, pode somente utilizar o microfone do computador para que a plataforma digite por você.

Assim, fica bem mais simples de passar conteúdos em formato de áudio para texto. A função está disponível pressionando o atalho Ctrl + Shift + S. Porém, pode ser que você precise ativar a extensão para habilitar esse tipo de complemento em sua plataforma.

Ainda, outro caminho simples para encontrar a digitação por voz é acessar a barra de Ferramentas no menu superior. Então, selecione a função e um microfone irá aparecer na tela. Enquanto ele estiver vermelho, captará os conteúdos em volta e digitará.

2.Corretores ortográficos

Ainda, outra das melhores funções do Google Docs é a adição de corretores ortográficos para validar os conteúdos textuais. Assim, você pode fazer a revisão das palavras e não deixar passar nenhum erro de escrita.

Além disso, também é possível utilizar a correção em outros idiomas. Hoje, o Google Docs comporta mais de 20 línguas diferentes, com tradução e correção de conteúdos de forma nativa, para tornar a adaptação cada vez mais eficiente.

Por isso, para acessar e ativar o corretor ortográfico é preciso acessar o menu de ferramentas na barra superior. Então, inclua o tipo de idioma para o qual quer solicitar a correção e aplicar em seu texto, as sugestões de mudança aparecerão direto nele.

3.Modo Offline – melhores funções do Google Docs

Uma das preocupações de quem usa o Google Docs é estar sem internet. Como a plataforma trabalha online, pode parecer que se você estiver fora de uma conexão válida, não irá conseguir trabalhar em seus documentos.

Porém, o Google Docs possui um modo de funcionamento offline, onde você consegue armazenar todas as alterações direto no computador, sem precisar da internet. Então, não irá perder nenhum tipo de conteúdo, caso não consiga se conectar no momento.

4.Fontes personalizadas

Ainda, para quem gosta de utilizar outros conteúdos diferentes no documento, outra das melhores funções do Google Docs é a adição de fontes personalizadas. Assim, você pode incluir mais opções, além das tradicionais que a plataforma oferece.

Para adicionar novas fontes, basta acessar o menu de ferramentas e escolher entre as opções disponíveis, ou adicionar novos conteúdos através de download. Assim, você consegue deixar o documento com a sua cara ou estilo de sua empresa.

5.Numeração de páginas – melhores funções do Google Docs

Ainda, para quem trabalha com documentos muito extensos, é possível ativar e incluir a numeração de páginas em seus trabalhos. Dessa maneira, você consegue utilizar esse referencial como forma de se guiar no conteúdo.

Para incluir a numeração, basta acessar o menu Inserir e depois em cabeçalho e rodapé de página. Então, você pode incluir os números na parte superior do documento, e eles irão aparecer de forma sequencial ou parcial, de acordo com sua preferência.

6.Comentários e sugestões

Outra entre as melhores funções do Google Docs é a possibilidade de incluir comentários e sugestões ao longo do documento. Assim, você consegue sinalizar alterações de forma simples, inclusive deixando as correções mais práticas.

Por exemplo, é possível marcar um trecho do documento e incluir apenas um comentário, com apontamentos sobre o conteúdo. Para fazer isso, basta pressionar Ctrl + Alt + M, depois de selecionar com o cursor a parte onde quer adicionar.

Além disso, é possível também colocar o documento no modo de sugestões, onde você coloca possíveis correções para o editor. Então, se ele aceitar seus apontamentos, basta clicar sobre o botão de aceite e elas serão feitas automaticamente.

7.Histórico de edições – melhores funções do Google Docs

Então, sabe aquele momento em que você erra algo importante no documento e acha que perdeu todo o conteúdo? Uma das funções do Google Docs é armazenar o histórico de edições do arquivo, para acessar quando e como quiser.

Assim, se você precisar verificar quem editou e até mesmo resgatar o modelo antigo do documento, a plataforma é excelente para isso. Logo na barra inicial você consegue encontrar a lista com todas as edições que foram realizadas durante as atividades.

Por fim, se quiser aprender outras dicas de tecnologia para aproveitar melhor seus programas favoritos, continue por aqui. Assim, podemos te mostrar truques úteis que irão facilitar o uso e deixar sua rotina de trabalho ou estudos muito mais dinâmica.