Como transferir a dívida do cartão de crédito para outro banco? Veja o passo a passo

Você tem uma dívida do cartão de crédito atrasada e não sabe como pagar? Uma opção que pode te ajudar a economizar é transferi-la para outro banco que ofereça melhores condições de parcelamento e juros.

Mas como fazer isso? Para saber, leia a matéria na íntegra e conheça o passo a passo completo para transferir a dívida do cartão de crédito para outro banco e sair do vermelho.

Como funciona a transferência de dívida do cartão de crédito?

A transferência de dívida do cartão de crédito é uma operação em que você pega um empréstimo em um banco diferente do que emitiu o seu cartão e usa esse dinheiro para quitar a fatura. Assim, você troca uma dívida mais cara por uma mais barata, pois os juros do cartão costumam ser muito altos.

Essa transferência também é conhecida como portabilidade de crédito, pois você leva a sua dívida de um banco para outro. Essa é uma forma de renegociar a dívida e obter melhores condições de pagamento.

Vantagens da operação

A principal vantagem da transferência de dívida do cartão de crédito é a redução do valor total da dívida, pois os juros do novo banco comumente são menores do que os do cartão. Além disso, é possível escolher o prazo que mais se adéque ao seu orçamento para pagar as parcelas.

Outra vantagem da transferência de dívida do cartão de crédito é que você pode evitar o acúmulo de multas e encargos por atraso na fatura, que podem aumentar ainda mais o endividamento. Além disso, ao quitar a fatura, você evita entrar no rotativo do cartão, que é uma modalidade de crédito muito cara.

Como transferir a dívida do cartão de crédito para outro banco?



A seguir, confira o passo a passo completo para transferir a dívida do cartão de crédito para outro banco:

Em primeiro lugar, pesquise as taxas de juros e as condições de pagamento oferecidas por diferentes bancos. Para isso, você pode usar sites comparadores ou entrar em contato direto com as instituições financeiras; Depois, escolha o banco que oferece a melhor proposta para o seu perfil e solicite a portabilidade de crédito. Na sequência, o banco pode solicitar informações como o valor da dívida, o número do cartão, o banco de origem e o prazo para quitação; O banco vai analisar o seu pedido e verificar se você tem condições de assumir a nova dívida. Se aprovado, ele vai quitar a sua dívida com o banco de origem. Assim, você passará a dever para o novo banco, com as novas condições de pagamento; Por fim, basta acompanhar o processo de portabilidade e confirmar se a sua dívida foi quitada com o banco de origem. Para isso, é só consultar o seu extrato bancário do cartão de crédito.

A portabilidade da dívida do cartão de crédito pode ser uma alternativa para reduzir os juros e facilitar o pagamento da sua dívida. Porém, é preciso ter cuidado para não se endividar ainda mais. Por isso, compare bem as propostas, analise a sua capacidade de pagamento e faça um planejamento financeiro.