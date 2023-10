Como vai o romance entre Josh Allen e Hailee Steinfeld, o outro casal que compete com Taylor Swift e Travis Kelce?

Cembora grande parte do foco da NFL seja como melhorar seu desempenho semana a semana, aqueles que assistem nas telas de televisão estão cada vez mais apaixonados pelo número de casais de celebridades no esporte.

Os fãs mal conseguem se mover diante das cenas de televisão de Taylor Swift assistindo seu novo namorado, Travis Kelce, jogar pelo Kansas City Chiefs.

Ela estará presente em Minnesota no domingo, quando os Chiefs enfrentarem os Vikings, mas eles não são o único casal poderoso na liga neste momento.

O Notas de búfalo foi para Londres esta semana para enfrentar o Jaguares de Jacksonville no Tottenham Hotspur Stadium, ainda Josh AllenO relacionamento de Beacon com Hailee Steinfeld recebeu a maior parte das manchetes antes do jogo.

Hailee Steinfeld (à direita) em uma viagem de compras com a mãe de Josh Allen (centro)

Allen e Steinfeld namoram há meses

Este não é um novo romance. O quarterback do Buffalo está junto com a estrela de Hollywood há meses e eles estão se tornando uma das duplas mais famosas do mundo das celebridades.

Embora fosse infantil sugerir que esses casais tomassem nota do comportamento de outros casais da liga e tentassem superá-los, há um certo grau de simetria entre as ações de Steinfeld e Taylor Swift ultimamente.

Rápido roubou o show quando ela apareceu no Arrowhead Stadium para apoiar Kelce pela primeira vez. Contudo, o que foi mais interessante nessa situação foi o facto de Taylor Swift estava sentado ao lado da mãe de Travis Kelce, e os dois pareciam estar se dando muito bem.

Steinfeld retirou uma página deste manual enquanto Allen está em Londres se preparando para enfrentar os Jags, sendo fotografada saindo com a mãe do namorado, Lavonne.

A dupla estava fazendo compras em Nova York e parecia estar gostando do relacionamento que criaram desde então Allen e Steinfeld virou um casal.