Companhias aéreas interrompem voos de entrada e saída de Israel depois que um ataque massivo do Hamas desencadeia intensos combates

MAlgumas grandes companhias aéreas suspenderam voos de entrada e saída de Israel depois que o país declarou guerra após um ataque massivo do Hamas.

Israel atingiu mais de 1.000 alvos em Gaza e militantes palestinos continuaram a disparar rajadas de foguetes, disparando sirenes de ataque aéreo em Jerusalém e Tel Aviv. O vídeo postado online parecia mostrar uma nuvem de fumaça perto de um terminal do Aeroporto Internacional Ben Gurion.

Dezenas de voos de chegada e partida no aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv foram cancelados ou atrasados, de acordo com o painel de voos online do aeroporto.

American Airlines, United Airlines e Delta Air Lines suspenderam o serviço enquanto o Departamento de Estado dos EUA emitia avisos de viagem para a região citando potencial para terrorismo e agitação civil.

A American suspendeu o serviço para Tel Aviv até sexta-feira. A companhia aérea disse que emitiu um alerta de viagem proporcionando flexibilidade adicional aos clientes cujos planos de viagem sejam afetados.

“Continuamos monitorando a situação com a segurança em mente e ajustaremos nossa operação conforme necessário”, disse American.

A United disse que permitiu dois voos regulares saindo de Tel Aviv na noite de sábado e na manhã de domingo e acomodou seus clientes, tripulações e funcionários viajantes que estavam no aeroporto. A companhia aérea disse que seus voos para Tel Aviv permanecerão suspensos até que as condições melhorem.

A Delta disse que seus voos para Tel Aviv foram cancelados nesta semana. A companhia aérea disse que está monitorando a situação e fazendo ajustes de horário de acordo. A empresa disse que os clientes com voos cancelados ou que desejam alterar sua passagem de Tel Aviv devem verificar o aplicativo, site da Delta ou ligar para reservas da Delta para fazer ajustes.

As companhias aéreas da Europa e da Ásia também suspenderam os combates em meio às hostilidades, oferecendo reembolsos e dispensando taxas de remarcação para os passageiros.

A Air France disse que suspendeu os serviços para Tel Aviv “até novo aviso”, após coordenação com as autoridades francesas e israelenses.

“A companhia aérea monitoriza constantemente a situação geopolítica nas áreas servidas e sobrevoadas pelas suas aeronaves, a fim de garantir o mais alto nível de segurança de voo”, afirmou a Air France no seu site.

A Lufthansa da Alemanha, que suspendeu voos de e para Tel Aviv até sábado, disse na segunda-feira que a decisão relativa aos seus aviões e aos das suas subsidiárias foi tomada “devido ao desenvolvimento ainda pouco claro da situação de segurança em Israel e após uma análise intensiva da situação”.

O Grupo Lufthansa inclui a Austrian Airlines, a Swiss e a Brussels Airlines, bem como a própria Lufthansa.

A principal transportadora de Hong Kong, Cathay Pacific Airways, disse que “tendo em conta a situação mais recente em Israel”, estava cancelando os seus voos para Tel Aviv programados para terça e quinta-feira.

“A segurança dos nossos passageiros e tripulantes é a nossa principal prioridade. Continuaremos monitorando a situação muito de perto”, disse a companhia aérea em seu site, acrescentando que forneceria outra atualização na sexta-feira, antes do seu terceiro voo semanal no domingo para Israel. cidade.

A Virgin Atlantic cancelou seu serviço entre o aeroporto Heathrow de Londres para Tel Aviv na segunda e terça-feira, bem como o voo de retorno de Tel Aviv para Londres na quarta-feira.

A companhia aérea econômica Wizz Air, que voa para Israel a partir de Abu Dhabi e de mais de duas dúzias de aeroportos na Europa, disse que estava cancelando todos os voos de e para Tel Aviv “até novo aviso”.

A companhia aérea de descontos do Reino Unido easyJet disse que “devido à evolução da situação em Israel”, decidiu “pausar temporariamente as operações” dos seus voos dos aeroportos de Londres Luton e Manchester para Tel Aviv,

“Os nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados e a segurança dos nossos passageiros e tripulantes é sempre a maior prioridade da easyJet”, afirmou a easyJet num comunicado.

A British Airways disse que planeja continuar operando voos para Israel “nos próximos dias com horários de partida ajustados”.

A transportadora holandesa KLM disse que está cancelando voos para Tel Aviv “até quarta-feira inclusive”.