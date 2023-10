Compensação VA: Qual é a regra 70-40 para invalidez VA?

VA Compensatio ou VA Disability Benefits é uma vantagem criada pelo Departamento de Assuntos de Veteranos que todo veterano tem o direito de reivindicar. Baseia-se na gravidade da sua condição conectada ao serviço. Pessoas que sofrem de deficiência devido ao serviço militar são avaliadas e essa ajuda é oferecida dependendo de como são avaliadas. Quanto os veteranos receberão por mês dependerá dessa classificação. Além disso, ajudará o governo a determinar a elegibilidade do veterano para outros benefícios por invalidez do VA. Há casos em que os veteranos têm múltiplas classificações de incapacidade e as utilizam para calcular uma classificação combinada de incapacidade VA. Isso envolve mais do que apenas somar suas classificações individuais.

Quanto é 70% de invalidez VA em 2023?

Em 2023, a compensação para uma classificação de incapacidade VA de 70% foi aumentada em 8,7% e subiu para US$ 1.663,06. Precisamos observar que mesmo um aumento de 20% na classificação, que com 90% da classificação de incapacidade VA é de $ 2.172,39, pode fazer com que você receba mais de $ 500 mensais a mais em benefícios de compensação. As pessoas que estão pensando em aumentar sua classificação de deficiência em 70% têm algumas opções que precisam considerar. Eles devem entrar com um recurso dentro dos prazos do VA. Registre uma nova reivindicação para uma classificação aumentada. Eles também devem solicitar Invalidez Total com base na Desempregabilidade Individual. E, por último, solicite uma conexão de serviço secundária.

A regra 70-40 também precisa ser explicada. Se o veterano tiver duas ou mais deficiências relacionadas ao serviço, pelo menos uma dessas deficiências deverá ser avaliada em 40% ou mais. Depois que essas classificações forem contabilizadas para as outras deficiências, a classificação combinada de deficiência do veterano precisa ser de 70% ou superior. Geralmente é assim que funciona a regra 70-40. Há casos de veteranos que são informados de que, se não cumprirem os requisitos, nem precisam se preocupar em solicitar o desemprego. Isto é completamente falso.