Complemento IMPORTANTE do Bolsa Família será pago

Quem busca um acréscimo para complementar a renda não pode perder essa chance. Descubra quais cidadãos brasileiros poderão desfrutar de mais de R$ 1 mil em benefícios do Governo Federal com o Bolsa Família.

No momento, o Governo Federal possui inúmeros beneficiários. Dentre esses, mais de 21 milhões recebem quantias através do Bolsa Família. Esse programa de transferência de recursos financeiros direciona pagamentos mensais para ajudar cidadãos vulneráveis a se sustentarem economicamente no país. E neste mês, alguns receberão mais de R$ 1 mil.

Valores do Bolsa Família ultrapassarão R$ 1 mil para algumas famílias

Atualmente, o valor inicial do Bolsa Família é de R$ 600,00. No entanto, determinados grupos de beneficiários podem receber depósitos que excedem R$ 1 mil.

Por exemplo, o governo paga R$ 142,00 por cada membro de uma família beneficiária com mais de 5 integrantes. Dessa forma, uma família composta por 8 pessoas já ultrapassa a marca de R$ 1 mil. Além disso, famílias com crianças na primeira infância recebem um adicional de R$ 150,00 para até duas crianças. Da mesma forma, crianças acima dessa faixa etária garantem um bônus de R$ 50,00, também para até duas crianças.

Portanto, considerando uma família com 4 membros que se enquadrem nessas condições, já são pagos R$ 1 mil. É importante ressaltar que famílias com gestantes ou lactantes também recebem um adicional de R$ 50,00.

Quais pessoas correm o risco de serem excluídas do programa em outubro

Cada programa social do Governo Federal possui critérios de elegibilidade. Afinal, esses programas têm como objetivo auxiliar os brasileiros em situação de extrema pobreza. Portanto, o governo precisa garantir que apenas as pessoas adequadas estejam recebendo assistência governamental. E, evidentemente, o Bolsa Família não é exceção a essa regra.

Além do limite de renda que serve como comprovação de baixa renda, o programa estabelece requisitos especiais para famílias com crianças menores de idade ou mulheres grávidas. O não cumprimento dessas normas pode levar à suspensão imediata do benefício.



Isso ocorre porque, desde fevereiro deste ano, o governo tem realizado uma análise minuciosa no Bolsa Família. Essa iniciativa visa identificar depósitos irregulares, de modo a privilegiar os brasileiros que realmente necessitam de assistência especial.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, mais de 1 milhão de famílias foram removidas do Bolsa Família desde fevereiro. Além do não cumprimento das regras, uma razão frequente para bloqueios, é a falta de atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Portanto, os beneficiários do programa devem estar atentos a possíveis informações que precisam ser atualizadas.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

Regras para se enquadrar no Bolsa Família

Com o início do mandato do presidente Lula, houve alterações nas regras do Bolsa Família. A seguir, estão as novas diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal:

Realizar o acompanhamento pré-natal (aplicável às gestantes);

(aplicável às gestantes); Manter as carteiras de vacinação de todos os membros da família atualizadas;

Garantir que crianças de 4 a 5 anos de idade frequentem a escola com uma frequência mínima de 60%;

Assegurar que jovens entre 6 e 18 anos de idade, bem como aqueles que não concluíram a educação básica, mantenham uma frequência escolar mínima de 75%.

A consulta da disponibilidade do benefício, bem como dos valores, faz-se pela:

Central de atendimento no número 111;

Atendimento do Caixa Cidadão pelo número 0800 726.