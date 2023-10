COMUNICADO do Caixa Tem para brasileiros com o nome SUJO

A Novidade do Caixa Tem para os Usuários

O aplicativo Caixa Tem , que já permite o acesso a serviços bancários, acaba deque vai ajudar ainda mais os beneficiários do Bolsa Família. Agora, além de realizar pagamentos, saques e transferências, os usuários terão acesso a uma nova função muito útil: a possibilidade de solicitar empréstimos diretamente pelo aplicativo. Nesta matéria do Notícias Concursos , vamos explicar como funciona essa nova funcionalidade e quais são as regras para contratar esse tipo de crédito.

A grande novidade do Caixa Tem é a liberação de empréstimos de até R$ 1.000 para os beneficiários do Bolsa Família. Essa modalidade de crédito visa oferecer um alívio financeiro em momentos de necessidade, proporcionando uma solução rápida e acessível para quem precisa de dinheiro com urgência.

Uma das vantagens dessa nova funcionalidade é que o empréstimo pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo, tornando o processo mais prático e fácil para todos. Para verificar se a função já está disponível para você, basta acessar o seu aplicativo Caixa Tem. A nova funcionalidade do Caixa Tem é uma ótima notícia para os beneficiários do Bolsa Família que precisam de recursos financeiros de forma rápida e descomplicada.

Regras para Contratar o Empréstimo

O empréstimo do Caixa Tem está disponível tanto para pessoas físicas quanto para aquelas que estão com o nome negativado, ou seja, com o nome “sujo” no SPC ou Serasa. No entanto, é importante conhecer as regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal antes de contratar o empréstimo. Veja quais são essas regras:

Para Pessoas Físicas

Não possuir dívidas de até R$ 3.000 ou superiores a esse valor com outros bancos;

O valor do empréstimo pode variar entre R$ 300 e R$ 1.000;

As taxas de juros variam de 1,95% a 3,60% ao mês, de acordo com o perfil do cliente e o valor do empréstimo;

O pagamento pode ser parcelado em um período de 12 a 24 meses, permitindo que os beneficiários escolham um prazo que se adeque à sua realidade financeira.

Para Microempreendedores Individuais (MEIs)

Não possuir dívidas de até R$ 3.000 como pessoa física, com o valor da dívida limitado a R$ 3.000;

O crédito disponível para os MEIs varia entre R$ 1.500 e R$ 3.000;

As taxas de juros iniciam em 1,99% e podem chegar a 3,60%, dependendo do valor e do perfil do cliente;

O parcelamento do pagamento pode ser feito em um período de 18 a 24 meses, sendo que os MEIs só podem parcelar o empréstimo dentro desses prazos.

Essa é uma grande oportunidade para os beneficiários que se encaixam nos critérios estabelecidos obterem recursos financeiros quando mais precisarem. Além disso, para os MEIs, essa oportunidade pode ser aproveitada para expandir seus negócios ou pagar dívidas.

É importante lembrar que, ao utilizar o crédito, é fundamental agir de forma responsável, levando em consideração a condição de pagamento das parcelas para evitar complicações financeiras.

“O Caixa Tem está oferecendo uma excelente oportunidade para os beneficiários do Bolsa Família obterem recursos financeiros de forma rápida e eficiente.”

Nova funcionalidade

O Caixa Tem inova mais uma vez ao disponibilizar a funcionalidade de empréstimos para os beneficiários do Bolsa Família. Essa nova opção traz diversos benefícios, como a facilidade de solicitação pelo aplicativo e a possibilidade de obter recursos financeiros de forma rápida e descomplicada.

No entanto, é essencial seguir as regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal e utilizar o crédito de forma responsável, considerando a capacidade de pagamento das parcelas. Dessa forma, o Caixa Tem se torna uma ferramenta importante para auxiliar os beneficiários do Bolsa Família em momentos de necessidade financeira.