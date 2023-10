Comunicado IMPORTANTE sobre o empréstimo consignado do INSS acaba de sair; Veja agora

A partir do próximo dia 12 de outubro, aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão acesso às taxas de juros e encargos cobrados pelos bancos em operações de crédito consignado. Esses percentuais, que englobam tanto empréstimos pessoais quanto cartões de crédito com desconto em folha, estarão disponíveis no aplicativo e site do Meu INSS.

Essa medida segue as orientações de uma portaria emitida pelo INSS em junho deste ano. A portaria determinava que, em um prazo de 90 dias, as instituições financeiras que atuam no setor teriam que fornecer ao governo as seguintes informações:

Taxas de juros mensais e anuais;

Data do primeiro desconto;

Custo Efetivo Total (CET) mensal e anual;

Valor pago a título de dívida do cliente (saldo devedor original) em casos de portabilidade ou refinanciamento;

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);

Informação diária das taxas de juros oferecidas para novas operações de empréstimo;

Número do serviço de atendimento ao consumidor (SAC) ou da Central de Atendimento ao Cliente (CAC).

Essa transparência nas informações visa proporcionar maior clareza aos aposentados, pensionistas e beneficiários na hora de contratar empréstimo consignado do INSS. A partir de 12 de outubro, essas informações estarão ao alcance de todos os interessados por meio do aplicativo e site do Meu INSS, tornando o processo de tomada de decisão financeira mais acessível e seguro.

Empréstimo Consignado do INSS

O empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma modalidade de crédito voltada principalmente para aposentados, pensionistas e servidores públicos, oferecendo condições vantajosas para esse público. Essa modalidade de empréstimo se destaca por algumas características específicas.

A principal característica do empréstimo consignado é que as parcelas são descontadas diretamente do benefício ou salário do cliente, antes mesmo que ele receba. Isso garante ao banco ou instituição financeira maior segurança, pois as parcelas são automaticamente retidas e o risco de inadimplência é menor.

Além disso, o empréstimo consignado geralmente apresenta taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais não consignados ou cartões de crédito. Isso se deve à segurança proporcionada pelo desconto em folha, o que torna o crédito mais acessível para aposentados, pensionistas e servidores.

Vale informar que o processo de como pedir empréstimo consignado do INSS é relativamente simples e a solicitação pode ser feita diretamente com os bancos ou instituições financeiras autorizadas a operar nessa modalidade. O processo de análise de crédito também costuma ser mais rápido devido à garantia do desconto em folha.



Cuidados ao contratar a modalidade de crédito

Ao contratar um empréstimo consignado como segurado do INSS, é essencial tomar alguns cuidados para garantir que a transação seja segura e vantajosa. Sendo assim, os segurados devem fazer uma pesquisa de mercado para comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Nesse momento é recomendado avaliar as taxas de juros, prazos de pagamento e custos envolvidos para encontrar a melhor opção.

Além da taxa de juros, é importante saber quais são os custos envolvidos no empréstimo, como taxas de abertura de crédito, seguros obrigatórios e outros encargos. Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis no futuro. O empréstimo consignado pode ser uma ferramenta útil para atender as necessidades financeiras dos segurados do INSS, mas é fundamental usá-lo com responsabilidade e cautela para evitar endividamento.