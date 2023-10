COMUNICADO OFICIAL do governo sobre Bolsa Família: ISTO vai te IMPACTAR

Mensalmente, o governo disponibiliza a oportunidade de retirada de um montante de R$ 600 relativo ao Bolsa Família. Este valor é destinado a mais de 20 milhões de famílias em situação econômica desfavorecida.

Contudo, o montante pode ser aumentado com quantias suplementares, conforme a estrutura familiar. Mas ainda há outros critérios necessários para ser beneficiário do Bolsa Família e, com isso, ser contemplado neste período.

Governo Federal faz a confirmação do benefício

Nos últimos tempos, o governo ratificou que, no presente mês, os favorecidos pelo Bolsa Família terão a chance de efetuar a retirada de R$ 600. Este sistema de redistribuição de recursos se direciona, de forma exclusiva, a indivíduos com recursos financeiros limitados que se deparam com condições de fragilidade social.

Mensalmente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate da Fome viabiliza meios para que uma quantia superior a 20 milhões de famílias desfavorecidas obtenham a oportunidade de realizar uma retirada de R$ 600. No entanto, existe a possibilidade de acréscimos, de acordo com a estrutura familiar e outros quesitos.

Saque mínimo de R$ 600 liberado para o Bolsa Família

Se o detentor do auxílio não contar em sua estrutura familiar com crianças, jovens com menos de 18 anos de idade ou gestantes, o auxílio será concedido no montante mínimo de R$ 600.

Entretanto, caso essas categorias estejam abrangidas, serão proporcionadas quantias suplementares, que podem ser chamadas de cesta de vantagens. Ela engloba:

Benefício Variável – Para famílias com gestante, nutrizes, crianças, bem como adolescentes com, no máximo, 15 anos;

Benefício Variável Vinculado a Adolescentes – Para famílias compostas de adolescentes entre 16 e 17 anos;

Benefício de Superação de Extrema Pobreza – Para famílias cuja renda seja inferior a R$ 77,00.



Você também pode gostar:

Condicionalidades do Bolsa Família

Saúde

Crianças com menos de 7 anos precisam ter o calendário de vacinas em dia. Além disso, é preciso ter o controle de desenvolvimento e crescimento;

Gestantes precisam ter todas as consultas do pré-natal cumpridas.

Educação

Crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos precisam estar matriculados em uma escola e ter a frequência de, no mínimo, 85%;

Os adolescentes entre 16 e 17 anos precisam estar matriculados em uma escola e ter a frequência de, no mínimo, 75%.

Quem tem o direito a sacar?

A fim de obter os montantes do Bolsa Família, é preciso estar registrado e com as informações mais recentes no CadÚnico (Cadastro Único). A distribuição dos pagamentos é realizada conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada favorecido.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro

Verifique as datas de distribuição dos saques abaixo:

Se a terminação do NIS for 1: O pagamento estará liberado no dia 18 de outubro;

Se a terminação do NIS for 2: O pagamento estará liberado no dia 19 de outubro;

Caso a terminação do NIS seja 3: O pagamento estará liberado no dia 20 de outubro;

Caso a terminação do NIS seja 4: O pagamento estará liberado no dia 23 de outubro;

Se a terminação do NIS for 5: O pagamento estará liberado no dia 24 de outubro;

Se a terminação do NIS for 6: O pagamento estará liberado no dia 25 de outubro;

Caso a terminação do NIS seja 7: O pagamento estará liberado no dia 26 de outubro;

Caso a terminação do NIS seja 8: O pagamento estará liberado no dia 27 de outubro;

Se a terminação do NIS for 9: O pagamento estará liberado no dia 30 de outubro;

Se a terminação do NIS for 0: O pagamento estará liberado no dia 31 de outubro.