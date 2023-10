Concurso anuncia 69 vagas para fundamental, médio e superior

O edital Defensoria Pública foi liberado e com este documento foram liberadas oportunidades para fundamental, médio e superior.

Ao todo são 69 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As chances são do DPE MS- Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul.

Vagas do edital Defensoria Pública

Confira as chances, assim como salários e vagas:

Nível fundamental – Agente

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de Serviços Gerais –

Manutenção de Infraestrutura 01 R$ 1.848,00 Agente de Serviços Gerais – Motorista I 01 R$ 1.848,00 Agente de Serviços Gerais – Motorista II 01 R$ 1.848,00

Nível médio – Técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Defensoria –Administrativa 37 R$ 3.003,00 Técnico de Defensoria – Contábil 01 R$ 3.003,00 Técnico de Defensoria – Informática 04 R$ 3.003,00

Nível superior – Analista de Defensoria



ÁREA VAGAS SALÁRIO Análise de Sistemas 01 R$ 5.428,50 Antropólogo 01 R$ 5.428,50 Arquitetura 01 R$ 5.428,50 Banco de Dados 01 R$ 5.428,50 Contador 01 R$ 5.428,50 Desenvolvimento de Sistemas 01 R$ 5.428,50 Direito 05 R$ 5.428,50 Engenharia Civil 01 R$ 5.428,50 Engenharia da Computação 01 R$ 5.428,50 Gestão de Recursos Humanos 01 R$ 5.428,50 Jornalismo ou Comunicação Social 01 R$ 5.428,50 Psicologia 04 R$ 5.428,50 Segurança de Tecnologia da Informação 01 R$ 5.428,50 Serviço Social 01 R$ 5.428,50 Sociologia ou Ciências Sociais 01 R$ 5.428,50 Suporte Técnico de Redes 01 R$ 5.428,50 Técnico em Computação 01 R$ 5.428,50

Como serão as provas do edital Defensoria Pública

Os candidatos passarão por duas etapas de avaliação:

Prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação de Títulos, que é classificatória.

As provas objetivas estão programadas para ocorrerem no dia 3 de dezembro de 2023, nos turnos da manhã e da tarde, na cidade de Campo Grande/MS.

É importante que os candidatos estejam bem preparados para essa etapa, uma vez que ela será crucial para determinar quem avançará no processo seletivo. Além disso, a Avaliação de Títulos oferece a oportunidade de demonstrar qualificações adicionais e enriquecer a pontuação geral dos candidatos.

A prova objetiva do edital Defensoria Pública consistirá em um total de 80 questões de múltipla escolha, cada uma apresentando 5 alternativas, das quais somente 1 alternativa será considerada correta. Este formato de avaliação requer que os candidatos escolham a alternativa correta dentre as opções disponíveis em cada questão. É fundamental estudar de forma abrangente e estar bem preparado para enfrentar esse desafio na etapa do concurso. Estrutura das provas Confira a estrutura: Agente de Serviços Gerais Língua Portuguesa – 10 questões ;

; Matemática – 10 questões ;

; Noções Básicas de Informática – 10 questões ;

; Atualidades – 10 questões ;

; Legislação Institucional da Defensoria Pública e Legislação Aplicável ao Quadro de Pessoal de Apoio Técnico-administrativo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul – 10 questões ;

; Conhecimento Específico – 30 questões. Técnico de Defensoria Língua Portuguesa – 10 questões ;

; Matemática – 10 questões ;

; Noções Básicas de Informática – 10 questões ;

; Direito Administrativo, Direito Constitucional, Legislação Institucional da Defensoria Pública e Legislação Aplicável ao Quadro de Pessoal de Apoio Técnico-administrativo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul – 10 questões ;

; Conhecimento Específico – 30 questões. Analista de Defensoria Língua Portuguesa – 10 questões ;

; Matemática – 10 questões ;

; Noções Básicas de Informática – 10 questões ;

; Direito Administrativo, Direito Constitucional, Princípios e Legislação Institucionais da Defensoria Pública – 20 questões ;

; Conhecimento Específico – 30 questões. Avaliação de títulos do edital Defensoria Pública A etapa de avaliação de títulos estará acessível apenas para os candidatos que obtiveram aprovação na prova objetiva. A avaliação de títulos será pontuada em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, mesmo que a soma dos pontos provenientes dos títulos e comprovantes apresentados seja superior a esse valor máximo. Isso significa que a pontuação final dos candidatos nessa etapa será limitada a um máximo de 10 pontos, independentemente da quantidade e qualidade dos títulos apresentados. Portanto, é fundamental escolher cuidadosamente os títulos a serem apresentados, uma vez que apenas os melhores contribuirão para a pontuação final. Como se inscrever edital Defensoria Pública 6 de novembro de 2023. As taxas foram: Os interessados deverão se inscrever no site da banca Instituto AOCP e os interessados poderão se inscrever atéAs taxas foram:

Nível fundamental: R$ 45,00

Nível médio: R$ 60,00

Nível superior: R$ 75,00