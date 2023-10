concurso anuncia oportunidades para médio e superior

Há vagas para professor. Desta vez, um concurso anuncia oportunidades para a carreira. Os requisitos são ter nível médio ou superior, a depender do cargo.

Veja a seguir.

As vagas são da prefeitura de Cubatão, São Paulo.

Desta vez, o concurso em Cubatão traz boas notícias para os professores, com um total de 56 oportunidades.

Do conjunto de vagas disponíveis, 50 delas são direcionadas para a função de professor de ensino fundamental I. Para se candidatar a esse cargo, é necessário possuir o diploma de magistério de ensino médio, e a remuneração oferecida é de R$ 6.673,72.

As outras seis vagas para professor são destinadas à carreira de professor de educação especial, que requer licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em deficiência auditiva, deficiência intelectual ou deficiência visual, além de um curso de aperfeiçoamento em libras.

O salário para essa posição é de R$ 6.897,71.

Além dos salários atraentes, os servidores da Prefeitura Municipal de Cubatão também desfrutam de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e assistência médica.

Os candidatos deverão realizar as seguintes etapas:

A primeira fase será para todos os candidatos. A avaliação de títulos apenas para nível superior. Serão 50 questões dos seguintes conteúdos:

A prova está agendada para ser realizada no dia 3 de dezembro de 2023

Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br)

A taxa é de R$ 92.

Mais um concurso público na praça. Desta vez são mais de 500 chances. As vagas são distribuídas em 11 municípios e vários cargos.

Sobre o concurso público

As chances são do concurso do CRQ SP (Conselho Regional de Química IV Região), que abrange o estado de São Paulo.

Sobre as vagas serão distribuídas nos seguintes municípios:

Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Pessoas com ensino médio completo podem se candidatar para a posição de PSA – Profissional de Serviços Técnico-Administrativos, que inclui áreas como administrativo (20 vagas), manutenção civil (20 vagas), manutenção elétrica (20 vagas) e teleatendimento (20 vagas).

Os salários iniciais variam de R$ 3.325,09 a R$ 4.063,98.

Para aqueles que concluíram um curso técnico, há oportunidades nos cargos de PST – Profissional de Suporte Técnico/Técnico Administrativo, com vagas em gestão de pessoas (20 vagas), técnico contábil – contabilidade (20 vagas) e técnico de informática – informática (20 vagas).

O salário do concurso público é de R$ 5.057,95

A conclusão de um curso superior é um requisito necessário para as carreiras de PAS – Profissional de Atividades de

Suporte nas especialidades de advogado (20 vagas), analista de sistemas na área de programação (20 vagas), analista de sistemas na área de redes (20 vagas), bibliotecário (20 vagas), contabilista (20 vagas), licitação (20 vagas) e comunicação social/jornalismo (20 vagas), bem como para a carreira de PAE – Profissional de Atividades Estratégicas na área fiscal (240 vagas).

Os salários iniciais variam de R$ 7.749,44 a R$ 11.873,13.

Vale lembrar que as chances são para formação de cadastro reserva.

Como serão as provas

O concurso público será dividido nas seguintes fases:

Prova Objetiva: Nesta etapa, os candidatos enfrentarão um conjunto de questões de múltipla escolha. O objetivo é avaliar o conhecimento e a compreensão dos candidatos sobre os temas relevantes para o cargo. A prova objetiva é eliminatória, o que significa que os candidatos devem obter uma pontuação mínima para continuar no processo seletivo. Além disso, também é classificatória, ou seja, as pontuações obtidas podem influenciar a posição dos candidatos no ranking de classificação.

Prova Discursiva: Esta etapa requer que os candidatos escrevam respostas dissertativas a perguntas específicas ou realizem a resolução de problemas complexos relacionados ao cargo. Assim como a prova objetiva, a prova discursiva é eliminatória e classificatória. Os candidatos precisam demonstrar habilidades de comunicação escrita, análise crítica e argumentação sólida.

Avaliação de Títulos e Experiência Profissional: Esta etapa é aplicável apenas aos candidatos com nível superior. Os candidatos podem apresentar documentos que comprovem suas qualificações acadêmicas adicionais, como diplomas de cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado, bem como certificados de cursos relacionados à área do cargo. Além disso, a experiência profissional também é avaliada, considerando-se o tempo de serviço em cargos relevantes. Essa etapa é classificatória e não eliminatória.

Prova Prática: A prova prática é realizada apenas para os cargos de PAE/fiscal e PAS/comunicação social – jornalismo. Nessa etapa, os candidatos precisam executar tarefas práticas relacionadas às funções do cargo. O objetivo é avaliar as habilidades práticas e o desempenho dos candidatos em situações reais de trabalho. A prova prática é eliminatória, ou seja, os candidatos devem demonstrar um desempenho satisfatório para continuar no processo de seleção.

A fase objetiva do concurso público vai contar com 120 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo com uma extensão que deve estar entre 20 e 30 linhas. A temática abordada na prova dependerá do nível de escolaridade exigido para o cargo:

Para os cargos de níveis médio e técnico, o tema será relacionado aos conhecimentos básicos, com foco em atualidades.

Para os cargos de nível superior, o tema estará relacionado aos conhecimentos específicos da área do cargo.

As provas do concurso público estão programadas para serem realizadas na data prevista de 17 de dezembro de 2023.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), banca organizadora.