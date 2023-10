Concurso anuncia que inscrições para NÍVEL MÉDIO foram prorrogadas; Veja!

Um concurso para nível médio anuncia que as inscrições foram prorrogadas. Portanto, mais uma chance para quem deseja mais uma oportunidade.

Veja.

Concurso para nível médio

O prazo de inscrições para o concurso do CRBio 5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região) foi prorrogado até o dia 2 de novembro, oferecendo uma oportunidade adicional para aqueles que desejam concorrer a uma das 13 vagas de agente fiscal.

Este certame abrange os estados do Nordeste e tem uma vaga para contratação imediata, além de 12 para formação de cadastro reserva.

Para se candidatar a essa carreira, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir carteira nacional de habilitação na categoria “B”.

O cargo oferece uma remuneração inicial de R$ 1.629,93 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, podendo ser realocado para 40 horas semanais, seja no regime presencial ou home office, com uma remuneração de R$ 2.418,44.

Requisitos concurso para nível médio

A lotação para o cargo será no município de Recife/PE, e o candidato deve ser domiciliado em Recife ou na respectiva região metropolitana, com a possibilidade de realizar fiscalizações em qualquer estado da jurisdição do CRBio 5, a critério e conveniência da Diretoria do Conselho.



O agente fiscal terá uma série de responsabilidades, como fiscalizar e orientar pessoas físicas e jurídicas, elaborar relatórios de vistoria, verificar o cumprimento da legislação relacionada às ciências biológicas, identificar o exercício irregular ou ilegal da profissão, emitir termos de notificação, lavrar autos de infração, conduzir veículos durante as fiscalizações e muito mais.

Provas

O processo seletivo para o CRBio 5 consiste em uma prova objetiva, que será a única etapa de avaliação. A prova contará com 50 questões de múltipla escolha, abrangendo temas como língua portuguesa, noções de informática, ética na administração pública e legislação, além de conhecimentos específicos relacionados à área de atuação.

A prova objetiva está prevista para ocorrer em Recife/PE no dia 3 de dezembro de 2023, com os locais e horários a serem divulgados no edital de convocação em momento oportuno.

Esta é uma excelente oportunidade para ingressar na carreira de agente fiscal em uma instituição importante na região Nordeste, promovendo a regulamentação e fiscalização das atividades relacionadas às ciências biológicas. Portanto, não perca a chance de participar deste concurso, cujas inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de novembro.

Como se inscrever neste concurso para nível médio

Os interessados poderão se inscrever através do site do Instituto Darwin (https://institutodarwin.com), banca organizadora do processo de seleção.

Será preciso pagar uma taxa de participação no valor de R$ 85.

