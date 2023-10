Concurso Banco do Nordeste chega em breve, confira detalhes

Os entusiastas de concursos públicos têm uma grande novidade para se animar, pois o Concurso Banco do Nordeste (BNB) está prestes a sair! Dessa forma, esse edital deve trazer consigo inúmeras oportunidades para quem almeja uma carreira sólida no setor bancário.

Aliás, o contrato com a banca organizadora já foi assinado, e quem vai conduzir o processo seletivo é a Fundação Cesgranrio. Sendo assim, hoje vamos esmiuçar detalhes essenciais desse concurso que está gerando grande expectativa.

Concurso Banco do Nordeste chega em breve

Não é segredo para ninguém que a carreira bancária é muito atrativa. Afinal de contas, ela oferece muitas oportunidades de trabalho para níveis médio e superior. Inclusive, muitas instituições oferecem também a chance de crescer por meio da progressão de carreira.

Assim sendo, o certame do BNB é uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar tudo o que essa área tem a oferecer. Veja a seguir um apanhado dos principais pontos do edital do certame.

Vagas e cargos disponíveis

De acordo com o contrato, o concurso oferecerá aproximadamente 500 vagas de nível médio, todas com destino ao cargo de Analista Bancário. Essa é uma excelente notícia para quem deseja ingressar na instituição, pois esse cargo oferece uma série de benefícios e oportunidades de crescimento na carreira. E isso sem a necessidade de ter um diploma universitário.

Remuneração e benefícios dos aprovados no concurso do Banco do Nordeste



Um aspecto crucial para quem almeja uma vaga no Concurso BNB é a remuneração. Afinal, os salários dessa categoria figuram entre os mais altos dos cargos de nível médio.

A saber, com base no reajuste de 8% divulgado em 2022, o piso salarial para cargos de nível médio da área bancária é de R$ 3.622,27. Além disso, os servidores do Banco do Nordeste desfrutam de uma série de benefícios, como:

Auxílio refeição;

Auxílio alimentação;

13ª cesta alimentação;

Auxílio creche;

Seguro de vida em grupo.

Também existe a possibilidade de participação em um plano de previdência complementar ao INSS mediante contribuição. Além do mais, há oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional.

Também vale lembrar que o cargo de Analista Bancário é CLT. Portanto, os aprovados também contam com todos os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.

O que o Analista Bancário faz efetivamente?

Os Analistas Bancários desempenham um papel fundamental no Banco do Nordeste ou em qualquer outra instituição financeira semelhante. Isso porque eles atuam em projetos e processos típicos de uma organização de desenvolvimento regional. O que envolve concepção, desenvolvimento, implementação, operacionalização e monitoramento.

Desse modo, suas tarefas incluem:

Entrada de dados;

Operação de aplicativos;

Elaboração de relatórios;

Planilhas para embasar decisões estratégicas, dentre outros.

Além disso, realizam atividades operacionais do banco, atendendo clientes internos e externos e controlando procedimentos internos para minimizar riscos e erros. Também orientam os clientes na interpretação de normas e na utilização de produtos e serviços oferecidos pelo Banco.

Etapas do Concurso do Banco do Nordeste

A seleção para o cargo de Analista Bancário do BNB ocorrerá por meio de um Exame de Conhecimentos e Habilidades. Esse exame deve incluir provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, também haverá procedimentos admissionais, como a verificação de documentação e exames médicos complementares.

Disciplinas que vão cair na prova

Se você está pensando em participar do certame, precisa se preparar e estudar as disciplinas que serão cobradas nas provas, que incluem:

Portanto, comece a estudar essas disciplinas básicas antes de se aprofundar nos conteúdos específicos.

Retrospectiva do Último Concurso

O último Concurso Banco do Nordeste para o cargo de Analista Bancário ocorreu em 2018, sob a organização do Cebraspe (antiga Cespe/UnB). Naquela ocasião, foram ofertadas 700 vagas para os cargos de Especialista Técnico 1 – Analista de Sistema e Analista Bancário 1.

Na época, os candidatos enfrentaram provas objetivas e discursivas, com a primeira cobrando questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Bancários e Matemática.

Gostou de saber mais sobre o Concurso Banco do Nordeste que chega em breve? Então comece a se preparar para aumentar as chances de aprovação. Além disso, volte sempre, pois traremos em primeira mão qualquer novidade sobre esse ou qualquer outro certame importante!