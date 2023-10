Concurso Bombeiros anuncia banca e edital com quase 2 MIL vagas deve sair em breve

O concurso Bombeiros tem sido um dos editais mais esperados pelos concurseiros. Se este for o seu caso, continue acompanhando a seguir.

Trata-se do concurso do Pará. O certame já conta com banca, por sinal, o Cebraspe será a empresa.

As informações aconteceram por meio das redes sociais da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, nesta sexta-feira, 20 de outubro.

Sobre o concurso Bombeiros

Prepare-se para uma oportunidade incrível, pois serão disponibilizadas um total de 1.943 vagas, divididas entre cargos de Oficial (120 vagas) e Soldado (1.843 vagas).

Para se tornar um oficial, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área, enquanto as vagas de soldado estão abertas para candidatos com nível médio.

Vale ressaltar que o último edital, datado de 2022 e sob organização do Instituto AOCP, ofereceu 405 vagas para Praças Combatentes (Soldado), sendo 364 vagas para candidatos masculinos e 41 para candidatos femininos. Os selecionados tiveram a oportunidade de começar com um salário inicial de R$ 3.960,00.

Esta é a sua chance de ingressar em uma das instituições mais respeitadas e admiradas do estado.

Requisitos e atribuições para bombeiros



Você também pode gostar:

O Corpo de Bombeiros do Pará é uma instituição de respeito e excelência, e para fazer parte dessa equipe dedicada, é importante estar ciente dos requisitos necessários. Se você deseja se tornar uma Praça ou um Oficial, aqui estão os critérios que você deve atender:

Praças:

Seja brasileiro;

Tenha concluído o ensino médio;

Esteja na faixa etária de 18 a 30 anos, com idade mínima na data da matrícula no CFP/PM e idade máxima na data de inscrição no concurso público;

Atenda aos requisitos de altura, com um mínimo de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres;

Possua habilitação para conduzir veículos automotores e detenha a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria tipo “B.”

Oficiais:

Seja brasileiro;

Tenha entre 18 e 30 anos, com idade mínima na data da matrícula no CFO/PM e idade máxima na data de inscrição no concurso público;

Atenda aos critérios de altura, com um mínimo de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres;

Possua habilitação para conduzir veículos automotores e detenha a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria tipo “B;”

Tenha concluído um curso de graduação superior em qualquer área, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Lembre-se de que cumprir esses requisitos é o primeiro passo para seguir uma carreira de sucesso no Corpo de Bombeiros do Pará.

Quando foi o último concurso Bombeiros

Para aqueles que almejavam uma carreira como Soldado (Praça Combatente) no Corpo de Bombeiros do Pará (Bombeiro PA), a oportunidade foi incrível. Com um total de 405 vagas disponíveis, 364 destinadas a candidatos masculinos e 41 para candidatas femininas, a concorrência foi feroz, com mais de 35 mil inscritos ansiosos por uma chance.

Os candidatos enfrentaram um rigoroso processo seletivo composto por cinco etapas desafiadoras:

1ª Etapa – Exame de Avaliação de Conhecimentos (Prova Objetiva): Com caráter classificatório e eliminatório, essa fase testou os conhecimentos dos candidatos em uma prova objetiva composta por 90 questões de múltipla escolha.

2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica: Uma avaliação eliminatória que incluiu testes psicológicos, entrevistas e análise de personalidade, inteligência e habilidades específicas.

3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde: Uma avaliação eliminatória que valeu até 160 pontos, com a necessidade de obter pelo menos 50% desse total para ser considerado habilitado.

4ª Etapa – Exame de Aptidão Física (TAF): Um desafio de caráter eliminatório que testou a força e resistência dos candidatos em exercícios como flexão de braço, abdominais, corrida e natação, com critérios específicos para homens e mulheres.

5ª Etapa – Investigação de Antecedentes Pessoais: Uma avaliação eliminatória que analisou o histórico pessoal dos candidatos.

A prova objetiva, a primeira etapa desse processo, foi realizada em diversas cidades do Pará e consistiu em 90 questões de múltipla escolha, com duração de cinco horas.

A dedicação e o esforço dos candidatos foram testados a cada etapa, mas o resultado foi uma chance de ingressar em uma carreira admirável no Corpo de Bombeiros do Pará, com um salário inicial de R$ 3.960,00.