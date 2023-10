Concurso Caixa 2024 está em estudo, veja mais

Uma nova edição do concurso Caixa Econômica pode acontecer em 2024. Isso conforme a própria Rita Serrano, presidente do banco estatal. Segundo ela, o governo está estudando realizar mais um certame para preencher vagas de nível médio e superior.

Sendo assim, os concurseiros de plantão podem ir se preparando para participar e buscar uma colocação nesta que é uma das principais autarquias da união. E se você também faz parte do clube de pessoas que sonha em trabalhar na Caixa, está no lugar certo.

Isso porque hoje mostraremos tudo o que já se sabe até o momento sobre o possível concurso, além de dar dicas sobre o que você deve estudar. Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Concurso Caixa 2024 pode acontecer

Na última quarta, dia 6, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou que pode acontecer uma edição do certame da autarquia em 2024. Dessa forma, a presidente fez o anúncio durante uma entrevista e confirmou o que já havia dito em suas redes sociais em 30 de agosto deste ano.

Na ocasião, Rita Serrano publicou os tópicos abordados na live Conexão Pessoas, onde se apresentaram mudanças para o futuro da instituição. A saber, os temas publicados por ela incluem:

Reajuste de salários;

Programa de Demissão Voluntária (PDV);

Contratação de aprovados excedentes de edições anteriores do concurso;

Concurso Caixa 2024.

A última edição do concurso Caixa foi em 2014. Dessa forma, segundo as diretrizes estabelecidas no edital da época, o vencimento inicial para os ocupantes da função de Técnico Bancário é estabelecido em R$ 3.000,00.

Além dessa remuneração base, os candidatos aprovados também têm acesso aos seguintes benefícios:

Auxílio para refeição e alimentação, com o valor de R$ 831,16; Auxílio cesta-alimentação no montante de R$ 654,87; Gratificação adicional equivalente à 13ª cesta alimentação no mesmo valor de R$ 654,87; Auxílio destinado à creche ou ao serviço de babá, totalizando R$ 502,98; Oportunidades de progressão na carreira e desenvolvimento profissional; Participação nos resultados e nos lucros, conforme as normas legais e acordos coletivos em vigor; Acesso à possibilidade de adesão a planos de saúde e previdência complementar; Participação em programas voltados para o aprimoramento da educação e desenvolvimento pessoal; Iniciativas para a promoção da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; Contrato de trabalho regido pelas disposições da CLT, com direito ao FGTS e outras vantagens associadas.

Sendo assim, esses são os atrativos e vantagens oferecidos aos candidatos a Técnico Bancário, conforme as disposições do edital de 2021.

O que estudar para passar no concurso Caixa?

Como vimos, os salários e benefícios dos servidores da Caixa são bastante atrativos. Portanto, se você quer aumentar suas chances de passar no concurso e aproveitar todos eles, é interessante começar a se preparar com o máximo de antecedência.

Nesse sentido, pesquisar os editais anteriores e ver o que costuma ser cobrado é um bom ponto inicial.

Outra dica valiosa é investigar a banca organizadora responsável pelo concurso, já que isso possibilita compreender o estilo da banca e os temas que ela tende a enfatizar no exame. A saber, no último concurso realizado para a ampla concorrência, ocorrido em 2014, a Cespe foi a banca responsável pela organização. Veja o conteúdo cobrado e a quantidade de questões que caíram na prova:

Objetiva: Língua Portuguesa: 14 questões;

Objetiva: Demais conteúdos referentes aos conhecimentos básicos: 36;

Objetiva: Conhecimento específico: 70;

Discursiva: Conhecimento específico: 1.

Últimos acontecimentos sobre cargos e vagas na CEF

Apesar dos números demonstrarem um grande sobrecarregamento dos servidores da Caixa, o governo ainda não chamou todos os aprovados no último certame. Dessa forma, como até no ano de 2016 não havia acontecido a nomeação dos candidatos que passaram no concurso em 2014.

Assim, o então procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) Carlos Eduardo Brisolla promoveu uma ação naquele ano para exigir que os aprovados assumissem. Depois, em 2021, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) juntamente com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF), cobraram a nomeação dos aprovados.

Então, após avaliar o pedido, o TRT deu a aprovação e, desde então, mais de 6 mil servidores assumiram.

Já em 2022, a Fenae e a CONTRAF entraram com um recurso para aumentar o número de contratações a fim de diminuir a sobrecarga. Portanto, é altamente provável que aconteça um novo certame em breve.

Agora que você está ciente da possibilidade do concurso da Caixa Econômica Federal em 2024, não perca tempo e comece a se preparar desde já! Aproveite esta oportunidade para iniciar seus estudos e se dedicar aos seus objetivos, para estar bem preparado(a) quando o concurso for anunciado. Lembre-se de que o sucesso requer preparação e esforço contínuos. Não deixe para depois, inicie seu caminho rumo à aprovação hoje mesmo!