Concurso Caixa vai sair em 2024?

O Concurso Caixa Econômica Federal vai sair em 2024? Pois bem, este tem sido um dos questionamentos mais realizados nos últimos dias.

Veja maiores detalhes.

Concurso Caixa

A expectativa para o aguardado concurso da Caixa Econômica Federal está crescendo, à medida que se aproxima o início de 2024. O último certame, que teve início lá em 2014, já teve sua validade encerrada, e a comunidade concurseira tem anseios de um novo processo seletivo.

A presidente da instituição, Rita Serrano, fez um anúncio importante no último dia 4, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, confirmando que o edital do próximo concurso está a caminho.

Uma mudança notável em relação ao concurso anterior é que o próximo certame será direcionado exclusivamente para o preenchimento de vagas imediatas, sem a criação de um cadastro reserva de pessoal. Isso significa que os candidatos aprovados poderão garantir posições efetivas na Caixa.

Para concorrer ao cargo de técnico bancário, que é uma das oportunidades oferecidas, é necessário possuir apenas o ensino médio. Esse cargo oferece um salário inicial atrativo de R$ 3.000, o que o torna uma opção interessante para muitos candidatos.

Além do salário competitivo, os servidores da Caixa contam com uma série de benefícios que tornam a carreira ainda mais atraente.

Benefícios Concurso Caixa



Os benefícios pagos aos funcionários do Concurso Caixa são:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-refeição/alimentação;

auxílio-creche;

previdência complementar;

possibilidade de ascensão profissional; e

acesso a ações de capacitação e desenvolvimento

O que faz um técnico bancário

As funções são:

prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Como foi o último Concurso Caixa

Além do último Concurso Caixa de ampla concorrência para o cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal, que teve início em 2014, uma nova seleção ocorreu no ano de 2021.

Essa seleção foi voltada exclusivamente para candidatos portadores de deficiência, oferecendo um total de 1.100 vagas, das quais 1.000 eram para preenchimento imediato e 100 destinavam-se ao cadastro reserva de pessoal.

Os cargos disponíveis foram para técnico bancário, com atuação nas agências da Caixa nos 27 estados brasileiros, e técnico bancário na área de tecnologia da informação, com lotação em Brasília, no Distrito Federal. O processo seletivo consistiu em provas objetivas e discursivas.

A prova objetiva do Concurso Caixa foi composta por 60 questões abrangendo as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática Financeira

Conhecimentos Bancários

Conhecimentos Específicos

Os candidatos tiveram a oportunidade de demonstrar seu conhecimento em diversos temas relevantes para o cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal.

CEF e preparação

A Caixa Econômica Federal, frequentemente referida como Caixa, é uma das principais instituições financeiras do Brasil. Ela é uma empresa pública federal que atua como banco múltiplo, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas.

Para se preparar é preciso levar em conta alguns fatores. Além de se preparar analisando o edital e o que será cobrado, é preciso fazer uma rotina de estudos.

Verifique as questões que tem maior dificuldade e se dedique. Veja mais dicas:

Ambiente de Estudo: Tenha um local tranquilo e organizado para estudar. Minimize distrações e mantenha todos os materiais de estudo ao alcance.

Acompanhe seu Progresso: Faça avaliações regulares para medir seu progresso. Identifique as áreas em que você precisa melhorar e ajuste seu plano de estudos conforme necessário.

Cuide da Saúde: Uma boa alimentação, exercícios físicos e sono adequado são essenciais para o bom desempenho nos estudos.

Mantenha-se Motivado: A preparação para concursos pode ser demorada e desafiadora. Estabeleça metas realistas e recompense-se por atingir marcos importantes. Mantenha uma mentalidade positiva e lembre-se do seu objetivo final.

Rede de Apoio: Procure apoio de amigos, familiares ou grupos de estudo. Compartilhar experiências e conhecimento pode ser motivador.