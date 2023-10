Concurso Câmara de São José dos Campos tem 1819 inscritos

A Vunesp acaba de liberar os números referentes às inscrições do aguardado concurso Câmara Municipal de São José dos Campos. De acordo com o comunicado oficial, um total de 1.819 candidatos se inscreveram para participar deste certame.

Sendo assim, este promete ser um concurso bem concorrido. Então, para que você possa se preparar com mais assertividade e com base em dados, hoje trouxemos um resumo geral sobre o concurso Câmara São José dos Campos.

Por isso, leia até o final e fique por dentro de tudo!

Concurso Câmara de São José dos Campos

É importante lembrar que este concurso da Câmara de São José de Campos oferece um total de 9 vagas para cargos que requerem níveis de escolaridade tanto médio quanto superior. Por isso, a concorrência será de 202,11 candidatos por vaga.

Isso não é à toa, pois os salários iniciais são atrativos. Então, variam dependendo da posição escolhida, entre R$ 6.150,03 e R$ 11.617,35.

Dessa forma, se você está inscrito, é hora de intensificar seus estudos para conseguir aumentar suas chances. Principalmente porque as provas devem ser aplicadas daqui a poucos meses.

Aliás, a primeira etapa tem a previsão para ser realizada em 10 de dezembro.



Você também pode gostar:

Cenário atual do certame

Veja abaixo um panorama e como está a situação atual do concurso Câmara Municipal de São José dos Campos:

Situação: Inscrições encerradas;

Organizadora: Vunesp;

Número de Vagas: 9;

Faixa Salarial: R$ 6.150,03 a R$ 11.617,35.

Último edital da Câmara de São José dos Campos lançado em: 2022

Novo Edital para o Concurso da Câmara de São José dos Campos

Agora, confira quais são as principais datas:

Inscrições: 19 de setembro a 18 de outubro

Período de Isenção da Taxa: 19 a 20 de setembro

Data Limite para o Pagamento do Boleto: 19 de outubro

Prova: 10 de dezembro

Cargos e Vagas no Concurso da Câmara de São José dos Campos

Como já dissemos no início, as vagas disponíveis no certame são para nível médio e superior. Dessa forma, veja a distribuição de posições e os salários correspondentes a seguir:

Nível Médio

Cargo: Técnico Legislativo Especializado – Tecnologia da Informação

Vagas: 3

Salário: R$ 6.150,03

Nível Superior

Analista Legislativo – Arquivista

Vagas: 1

Salário: R$ 7.380,03

Analista Legislativo – Contador

Vagas: 2

Salário: R$ 7.380,03

Assessor Jurídico

Vagas: 2

Salário: R$ 11.617,35

Analista Legislativo – Psicólogo

Vagas: 1

Salário: R$ 7.380,03

Etapas do certame

Os candidatos inscritos no concurso passarão por diversas etapas de avaliação. Aliás, que incluem provas objetivas, redação e, no caso do cargo de Assessor Jurídico, prova prática.

Assim, para que você saiba como se preparar, veja a seguir como será cada uma dessas etapas.

Prova Objetiva

Esta fase, de caráter eliminatório e classificatório, terá uma escala de avaliação de 0 a 100 pontos. Desse modo, consistirá em questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, das quais apenas uma será correta.

A saber, os candidatos terão entre 3 e 5 horas para concluir o exame. Então, receberá a aprovação na prova objetiva o candidato que atender aos seguintes critérios:

Obter nota igual ou superior a 50 e não zerar em disciplinas específicas, incluindo Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Noções de Direito e Legislação; Acertar mais da metade das questões de Conhecimentos Específicos.

Prova de Redação

Quanto à etapa discursiva, ou seja, a prova de redação, os candidatos terão que redigir um texto dissertativo-argumentativo. Vale destacar que deve seguir a norma-padrão da língua portuguesa.

Assim, a avaliação da redação será com base nos critérios de Tema, Estrutura e Expressão. Por fim, receberá a aprovação na prova de redação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50.

Prova Prática – Cargo de Assessor Jurídico do concurso Câmara de São José dos Campos

A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, tem o objetivo de avaliar o domínio do conhecimento jurídico e das práticas processuais. Além do desenvolvimento do tema proposto, o uso correto da linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, requisitos fundamentais para o desempenho no cargo de Assessor Jurídico.

Enquanto, para receber aprovação nessa etapa prática-profissional, o candidato precisa obter nota igual ou superior a 50 pontos.

É importante lembrar que, em 2022, o edital anterior ofereceu 21 vagas para o cargo de Auxiliar Legislativo, com requisito de nível fundamental completo. À época, a seleção dos candidatos incluiu a aplicação de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Portanto, prepare-se para esta prova bastante importante e atrativa. Tenha um cronograma de estudos, use provas anteriores para estudar com mais afinco. Aliás, se puder pague por cursos para concursos e, assim, ter uma preparação mais robusta.

Gostou de saber mais detalhes sobre o concurso Câmara de São José dos Campos? Então, reforce sua preparação e boa sorte nas provas!