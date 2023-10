O concurso CNJ tem comissão formada, e com isso, os interessados devem ficar de olho a fim de garantir uma vaga para participar do certame.

Concurso CNJ tem comissão formada, veja mais

Conforme mencionado acima, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está planejando abrir as portas para um novo concurso público, e a notícia está gerando expectativas entre aqueles que almejam uma carreira sólida no Judiciário.

Assim sendo, com a comissão organizadora, que é responsável por coordenar todos os aspectos do certame, desde a elaboração do edital até a divulgação do resultado final, formada, os concurseiros aguardam com ansiedade a divulgação desses detalhes.

Desse modo, as membros da comissão do certame incluem representantes de várias áreas, como:

A Diretoria-Geral;

A Secretaria-Geral;

A Secretaria de Estratégia e Projetos;

A Secretaria de Gestão de Pessoas;

A Assessoria Jurídica;

O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação e;

Os Gabinetes de Conselheiros do CNJ.

Concurso CNJ trará oportunidades para Técnico e Analista



O concurso CNJ oferecerá oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário. Ambas as posições desempenham funções exigidas na administração do Judiciário e exigem diferentes níveis de escolaridade e conjunto de habilidades.

Dessa forma, confira abaixo algumas informações detalhadas sobre cada um desses cargos:

Técnico Judiciário

O cargo de técnico judiciário destina-se a profissionais com nível médio de escolaridade. Os técnicos são responsáveis ??por tarefas de suporte administrativo, auxiliando no funcionamento eficiente do CNJ.

Dessa maneira, suas funções podem variar, mas geralmente incluem:

Atendimento ao público;

Análise e processamento de documentos;

Auxílio na organização de processos judiciais;

Tarefas administrativas diversas.

Analista Judiciário

Já os analistas judiciários atuam na análise de questões jurídicas e administrativas. Assim sendo, para concorrer a essas vagas, é necessário ter um diploma de nível superior em uma área relacionada ao cargo que se deseja.

Ademais, os analistas judiciários do CNJ podem atuar em diversas áreas, incluindo:

Direito;

Administração;

Contabilidade;

Tecnologia da Informação;

Psicologia;

Serviço Social, entre outros.

Quais os requisitos para os cargos?

Para se candidatar ao concurso CNJ é fundamental atender aos requisitos específicos para cada cargo.

Dessa forma, confira abaixo quais são eles:

Técnico Judiciário

Ensino médio completo;

Cumprir com as eleições eleitorais e militares;

Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

Atender a outros requisitos que podem ser especificados no edital do concurso.

Analista Judiciário

Ter um diploma de nível superior na área específica da carga;

Cumprir com as eleições eleitorais e militares;

Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

Atender a outros requisitos que podem ser especificados no edital do concurso.

Remuneração atrativa

O concurso CNJ oferece uma concorrência competitiva para ambas as posições.

Desse modo, veja quais são as faixas salariais para os cargos que o certame oferece:

Técnico Judiciário: a remuneração inicial varia de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62, dependendo da classe e do padrão do servidor.

Analista Judiciário: os pagamentos iniciais também variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62, com base na classe e no padrão do servidor.

Carreiras em diversas áreas no Concurso CNJ

Uma das vantagens do concurso do em questão é a diversidade de áreas em que os analistas judiciários podem atuar. Isso porque o CNJ abrange uma ampla gama de competências e funções, o que oferece oportunidades para profissionais de diferentes formações.

Algumas das áreas em que os analistas judiciários podem se especializar incluem:

Direito;

Administração;

Contabilidade;

Tecnologia da Informação;

Psicologia;

Serviço Social.

Possível abertura de novas vagas

Além do mais, cabe lembrar que o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, divulgado em agosto de 2023, prevê a criação de 90 cargos em comissão e funções de confiança, bem como o fornecimento de 55 cargos no CNJ.

Como se preparar para o Concurso CNJ?

Por fim, a conquista de uma vaga exige dedicação e preparação adequada. Isso ocorre porque os concursos públicos são conhecidos pelo seu rigor e nível de competição. Portanto, é essencial se preparar com antecedência e de maneira adequada.

Sendo assim, existem diversos recursos disponíveis para auxiliar na preparação do concurso do CNJ, tais como:

Cursos preparatórios;

Material de estudo;

Simulados e provas anteriores;

Livros e manuais específicos para as cargas em questão.

Além disso, é fundamental estar atento às atualizações do edital, para saber as informações sobre os dados das provas, conteúdo programático e outros aspectos importantes do processo seletivo.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o concurso CNJ tem comissão formada, comece sua preparação para conseguir a tão sonhada aprovação no certame.