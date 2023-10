Concurso da Câmara abre inscrições para fundamental e médio em vários cargos

Mais um concurso da Câmara aberto. As chances são para fundamental e médio. Além disso, há várias oportunidades.

Veja a seguir as chances para Câmara de Ferraz de Vasconcelos- SP.

Sobre o concurso da Câmara

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Grande São Paulo, está promovendo um novo concurso que oferece uma excelente oportunidade de emprego. Estão em disputa um total de 6 vagas, além da formação de um cadastro reserva.

Para aqueles que possuem ensino fundamental e carteira de habilitação categoria “C” ou superior, o cargo de motorista (com 3 vagas disponíveis) é uma ótima opção. Os profissionais selecionados para essa função receberão um salário de R$ 3.579,87.

Há também oportunidades para candidatos com ensino médio. O concurso oferece uma vaga para a carreira de assistente técnico e duas vagas para auxiliar legislativo, com remunerações de R$ 4.455,68 e R$ 3.579,87, respectivamente.

Além dos salários competitivos, os servidores da Câmara de Ferraz de Vasconcelos também desfrutarão de benefícios que incluem um vale-alimentação mensal no valor de R$ 1.000, bem como um vale-refeição de R$ 45 por dia de trabalho. O regime de trabalho do concurso da Câmara para todas as funções é de 40 horas semanais.

Esta é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam fazer parte da equipe da Câmara de Ferraz de Vasconcelos e contribuir para o funcionamento eficiente dessa instituição. Não perca a chance de se candidatar a essas vagas e iniciar uma carreira promissora no serviço público.

Sobre as provas do concurso da Câmara



A prova objetiva deste concurso está marcada para o dia 10 de dezembro e envolverá a resolução de questões de múltipla escolha. Serão 40 questões para o cargo de motorista e 50 para assistente técnico e auxiliar legislativo. O conteúdo programático abrangerá as seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos específicos

Matemática (apenas para motorista)

Raciocínio Lógico e Informática (somente para assistente técnico e auxiliar legislativo)

Após a realização do concurso da Câmara, os resultados terão validade por um período de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final. Esta é uma oportunidade incrível para candidatos com diversas formações e habilidades demonstrarem seu conhecimento e competência em diferentes áreas, visando uma carreira na Câmara de Ferraz de Vasconcelos.

Como se inscrever no concurso da Câmara

Os interessados deverão se inscrever até 9 de novembro, às 17h. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.institutomais.org.br.

As taxas são as seguintes:

R$ 51 (motorista);

R$ 63 (assistente técnico e auxiliar legislativo).

O que faz um auxiliar legislativo

O Auxiliar Legislativo é um profissional que desempenha funções de apoio administrativo em órgãos legislativos, como câmaras de vereadores, assembleias legislativas e outros órgãos do poder legislativo. Suas responsabilidades variam de acordo com a estrutura e as necessidades da instituição em que trabalha, mas geralmente incluem:

Apoio administrativo: Realização de tarefas de escritório, como organização de documentos, arquivamento, elaboração de relatórios e comunicações internas.

Assistência a comissões e comitês: Participação no apoio logístico e administrativo de comissões legislativas, auxiliando na organização de reuniões, elaboração de pautas e registro de atas.

Atendimento ao público: Prestação de informações e orientação a cidadãos e visitantes que procuram o órgão legislativo.

Protocolo e tramitação de documentos: Recebimento, classificação e encaminhamento de proposições, projetos de lei e outros documentos relacionados às atividades legislativas.

Redação e revisão de documentos: Elaboração de documentos, correspondências, ofícios e relatórios conforme as necessidades da instituição.

É importante destacar que as responsabilidades exatas de um Auxiliar Legislativo podem variar de acordo com o órgão legislativo, sua estrutura organizacional e o cargo em questão. No entanto, em essência, o Auxiliar Legislativo desempenha um papel crucial no funcionamento eficiente do poder legislativo, apoiando as atividades legislativas e administrativas da instituição.