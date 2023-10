Concurso de NÍVEL MÉDIO com 60 vagas anuncia ÚLTIMAS HORAS para inscrição

O concurso de nível médio e superior anuncia que as inscrições estão chegando ao fim nesta quarta-feira, 11 de outubro.

As chances são para técnicos-administrativos.

Sobre o concurso de nível médio

Novas oportunidades de carreira estão surgindo para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários oferecidos são atrativos, variando entre R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, dependendo do cargo.

Além dos vencimentos, os servidores desfrutarão de um pacote de benefícios que inclui auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência pré-escolar para dependentes com até 5 anos, assistência à saúde e adicional de incentivo à qualificação.

Uma característica interessante dessas vagas é que os contratados terão a oportunidade de trabalhar em várias unidades do renomado Colégio Pedro II, o que pode incluir a reitoria.

Com 14 campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, esse histórico instituto de ensino oferece uma ampla gama de opções de locais de trabalho, desde o coração da cidade até cidades vizinhas como Niterói e Duque de Caxias. Há até um Centro de Referência em Educação Infantil no bairro de Realengo, na capital fluminense.

Essas vagas representam uma oportunidade emocionante para profissionais de diversos níveis de escolaridade que buscam estabilidade e uma carreira significativa em uma instituição educacional renomada.

A remuneração competitiva e os benefícios atraentes são diferenciais que tornam essa oferta ainda mais atrativa. Se você está pronto para abraçar um novo desafio, esta pode ser a oportunidade que você estava esperando.



Você também pode gostar:

Vagas e cargos concurso de nível médio

As oportunidades oferecidas abrangem uma variedade de níveis de escolaridade:

Para candidatos com ensino médio completo, os cargos disponíveis são assistente em administração, com 48 vagas, e técnico em tecnologia da informação, com 7 vagas.

Aqueles que possuem formação de nível superior têm à disposição os cargos de assistente social, analista de tecnologia da informação, bibliotecário documentalista, engenheiro civil e psicólogo, cada um com uma vaga disponível.

Independentemente do seu nível de escolaridade, essas oportunidades podem ser o próximo passo na sua carreira. Não perca a chance de se candidatar e concorrer a uma vaga que se alinhe com seus objetivos profissionais e suas qualificações.

Sobre as provas do concurso de nível médio

A data da prova objetiva está marcada para o dia 4 de fevereiro do próximo ano, com locais de aplicação no Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Os candidatos terão até quatro horas para responder a 50 questões de múltipla escolha que abordarão os seguintes tópicos:

Língua Portuguesa

Informática

Raciocínio Lógico

Legislação

Conhecimentos Específicos

Vale ressaltar que a validade do concurso será de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período a critério da instituição, conforme as disposições do edital.

Cronograma

O concurso seguirá o seguinte cronograma:

Publicação do edital: 8 de setembro

Período de inscrições: de 11 de setembro a 11 de outubro

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 11 a 15 de setembro

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 12 de outubro

Convocação para a prova: 31 de janeiro de 2024

Aplicação da prova objetiva: 4 de fevereiro de 2024

Divulgação do gabarito: 5 de fevereiro de 2024

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar: 6 de fevereiro de 2024

Divulgação do resultado final: 13 de março de 2024

Como se inscrever no concurso de nível médio

Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário disponível neste link. As taxas de participação custam R$ 100 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

Sobre o Colégio Pedro II

O Colégio Pedro II é conhecido por promover a educação inclusiva e oferecer um ambiente de aprendizado diversificado e de qualidade. Com vários campi espalhados pela região do Rio de Janeiro, o colégio tem desempenhado um papel importante na formação de gerações de estudantes brasileiros.

O concurso que você mencionou parece oferecer oportunidades para pessoas que desejam trabalhar como servidores no Colégio Pedro II. As vagas estão disponíveis para cargos de níveis médio e superior e oferecem salários atrativos e benefícios.