Concurso DNIT tem banca contratada, veja detalhes

Para a alegria dos concurseiros, o concurso DNIT está a todo vapor. Agora, o certame do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já tem até mesmo uma banca organizadora definida.

Sendo assim, de agora para a frente espera-se que os preparativos caminhem em um ritmo mais rápido. Portanto, se você quer buscar uma oportunidade nessa carreira precisa se preparar o quanto antes, pois o edital deve sair em breve.

E para te ajudar com isso, hoje trouxemos todas as informações que você precisa saber sobre esse concurso iminente. Então, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Concurso DNIT já tem banca organizadora definida

No dia 24 de outubro (terça), aconteceu o anúncio oficial da seleção da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a instituição responsável por organizar e coordenar o próximo concurso público do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Este órgão governamental tem uma presença abrangente em todo o território nacional. Pois, oferece a seus funcionários salários competitivos, mas também uma série de vantagens atrativas.

A saber, seu papel fundamental é a execução de variadas ações destinadas a manter a ordem nas vias públicas. Assim, assegura a segurança tanto de condutores como de pedestres.

Portanto, além de oferecer excelentes remuneração e benefícios, uma vaga no DNIT traz o prestígio enorme de se trabalhar em uma das maiores e mais importantes instituições do país.

Concurso DNIT: vagas e cargos



Conforme o documento oficial divulgado no Diário Oficial da União (DOU), o concurso do DNIT disponibilizará um total de 100 oportunidades. Dessa forma, essas vagas foram divididas igualmente entre duas categorias: 50 delas para o quadro de pessoal do próprio DNIT e as outras 50 reservadas ao cargo de analista em infraestrutura de transportes.

Ademais, o anúncio também confirmou que a Fundação Getúlio Vargas assumirá a responsabilidade por todas as etapas do concurso. Isto é, a FGV cuidará do edital, da aplicação das provas.

Panorama geral do certame

Ainda há muita coisa a se preparar até o lançamento oficial do concurso. No entanto, vários pontos já estão acertados. Assim, veja a seguir uma visão geral do cenário atual do processo seletivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Entidade Selecionada

Organização do Concurso:

Fundação Getúlio Vargas – FGV

Analista Administrativo e Analista em Infraestrutura de Transporte

Nível Superior

Área Administrativa

A ser determinado

Um total de 100 oportunidades

Compensação Financeira:

Salários entre R$ 10.294,64 e R$ 12.812,32

Qual o perfil da banca FGV, responsável pelo concurso DNIT?

Se você é um concurseiro experiente, sabe que um dos principais pontos a se levar em consideração na hora de estudar é o estilo da banca organizadora. Afinal de contas, essas empresas costumam seguir um padrão na aplicação das avaliações e, ao analisar esse padrão, você tem insights muito interessantes.

Sendo assim, trouxemos uma série de informações sobre o perfil do FGV para que você se antecipe e se prepare para as provas do concurso DNIT.

Interpretação de texto é importante

Dominar a arte da interpretação de texto na prova de Língua Portuguesa é essencial, pois pelo menos metade das perguntas se concentra nesse aspecto. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas costuma ir além das regras gramaticais, exigindo uma compreensão profunda e atenta dos candidatos.

Raciocínio Lógico-Matemático

A FGV tem predileção por questões que envolvem matemática pura. Então, prepare-se para tópicos como geometria, análise combinatória, porcentagem e regra de três. Felizmente, o nível de dificuldade dessas questões não costuma ser alto demais.

Disciplinas de Direito

Quando se trata de disciplinas jurídicas, não há mistério: a FGV costuma aplicar questões baseadas em texto de lei pura.

Outras características da FGV para se preparar para o concurso

Esteja preparado para enfrentar enunciados longos e às vezes exaustivos. A saber, eles muitas vezes contêm textos bastante elaborados e repletos de metáforas, exigindo uma compreensão profunda e perspicaz.

A estrutura geral das provas da FGV costumam ser de múltipla escolha, com 5 respostas e apenas 1 correta.

Além disso, a FGV tem a tendência de variar consideravelmente o conteúdo das provas e raramente repete questões. Portanto, é imperativo estudar minuciosamente todos os tópicos do edital e se concentrar em praticar uma variedade de exercícios, utilizando provas anteriores da banca como fonte de estudo.

Gostou de saber tudo sobre o concurso DNIT? Agora coloque essas dicas em prática e se prepare para aumentar as chances de aprovação. Por isso, não se esqueça de voltar sempre aqui, pois traremos as atualizações em primeira mão assim que saírem!