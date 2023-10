Concurso do Tribunal de Contas reabre inscrições com salários acima de R$ 37 MIL

O concurso do Tribunal de Contas anuncia que as inscrições estão reabertas. Uma grande oportunidade. Portanto, os interessados poderão ser aprovados por salários acima de R$ 37 mil.

As chances são do concurso do TCE MS (Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul).

Concurso do Tribunal de Contas

Após um período de prorrogação das inscrições, o concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE MS) teve novas datas anunciadas.

Agora, os candidatos interessados em concorrer às três vagas disponíveis para a carreira de procurador de contas substituto do Ministério Público de Contas (MPC MS) terão a oportunidade de se inscrever entre os dias 11 e 13 de outubro.

O processo seletivo havia tido seu prazo original de inscrição encerrado em 6 de outubro, porém, com a publicação de um edital de retificação, o período de inscrições foi reaberto. Isso oferece aos interessados uma segunda chance para participar deste importante concurso.

A carreira de procurador de contas substituto do MPC MS é uma oportunidade relevante para profissionais da área jurídica que desejam contribuir com a fiscalização e controle das contas públicas no estado de Mato Grosso do Sul.

Para se tornar um procurador de contas substituto, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Possuir diploma registrado de conclusão de graduação em Direito.

Ter no mínimo três anos de experiência comprovada em atividade jurídica.



O salário inicial do concurso do Tribunal de Contas para essa posição é de R$ 37.589,95, com uma jornada de trabalho de 30 horas por semana. É importante que os candidatos interessados estejam cientes desses pré-requisitos e das condições de trabalho antes de se inscreverem no concurso do TCE MS.

Atribuições do cargo do concurso do Tribunal de Contas

O procurador de contas substituto possui diversas atribuições importantes, que incluem:

Defesa da Ordem Jurídica: Atuar como guardião da lei e fiscal da sua aplicação, tomando medidas em prol da justiça, da administração pública e dos recursos financeiros do estado. Isso envolve garantir o cumprimento da legislação e da ordem legal.

Atuar como guardião da lei e fiscal da sua aplicação, tomando medidas em prol da justiça, da administração pública e dos recursos financeiros do estado. Isso envolve garantir o cumprimento da legislação e da ordem legal. Manifestações em Processos: Emitir pareceres e manifestações nos processos relacionados à prestação e tomada de contas, bem como nos casos que envolvem admissão de pessoal e concessão de aposentadoria, pensão por morte e reforma de militares. Essas análises contribuem para a fiscalização e transparência na gestão pública.

Participação nas Sessões do Tribunal: Comparecer às sessões do Tribunal de Contas e apresentar suas opiniões e pareceres, seja de forma oral ou por escrito. Isso é fundamental para ajudar na tomada de decisões pela Corte de Contas.

O papel do procurador de contas substituto é de extrema relevância para garantir a legalidade, a eficiência e a transparência na administração pública, contribuindo para o bom uso dos recursos públicos e para a manutenção do Estado de Direito.

Como serão as provas do concurso do Tribunal de Contas

O concurso para o TCE MS terá um processo de seleção composto por seis fases, detalhadas a seguir:

Prova Escrita Objetiva: Esta fase é de caráter eliminatório (para eliminar candidatos que não atingirem a nota mínima) e classificatório (para classificar os candidatos com base no desempenho). Serão questões de múltipla escolha.

Provas Escritas Discursivas: Nesta etapa, os candidatos terão que responder a perguntas de forma mais detalhada, demonstrando seu conhecimento sobre os temas relacionados ao cargo. Também é eliminatória e classificatória.

Prova Oral: Os candidatos que passarem nas etapas anteriores serão submetidos a uma prova oral, onde terão que se expressar verbalmente sobre os assuntos relevantes para o cargo. Essa fase também é eliminatória e classificatória.

Investigação Social: Nesta fase, será realizada uma investigação sobre o histórico social dos candidatos para garantir que atendam aos requisitos éticos e morais necessários para o cargo.

Avaliação de Sanidade Física e Mental: Os candidatos serão avaliados quanto à sua saúde física e mental para garantir que possam desempenhar as funções do cargo de forma adequada.

Avaliação de Títulos: Esta fase é classificatória e envolve a análise dos títulos acadêmicos e profissionais dos candidatos para atribuir pontos adicionais à sua pontuação geral.

As provas objetivas e discursivas estão programadas para acontecer no município de Campo Grande/MS, com data prevista para 3 de dezembro de 2023. Os locais e horários serão divulgados em um edital de convocação posteriormente

Como se inscrever

Os interessados neste concurso do Tribunal de Contas poderão se inscrever dos dias 11 e 13 de outubro exclusivamente pela internet, através do site do Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (www.cebraspe.org.br), banca organizadora.

A taxa está no valor de R$ 320,83.