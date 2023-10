Concurso Fomento anuncia ÚLTIMO DIA de inscrição para 48 vagas

O concurso Fomento – Agência de Fomento TO (Tocantins)- anuncia que está chegando ao fim o período de inscrição para 48 vagas.

As chances são para médio e superior.

Sobre o concurso Fomento

O prazo final para as inscrições no primeiro concurso da Agência de Fomento do Tocantins (TO) é hoje, 16 de outubro. Este concurso oferece um total de 48 vagas para cargos de níveis médio e superior, sendo 12 para contratação imediata e 36 para formação de cadastro reserva (CR).

Para candidatos que possuem o ensino médio completo, as oportunidades incluem vagas para Técnico de Fomento (6 vagas + 14 CR) e Motorista com CNH categoria “B” (1 vaga + 1 CR). A remuneração inicial é de R$ 2.000.

Os candidatos com formação superior podem concorrer a cargos como Analista Jurídico (1 vaga + 1 CR), Analista Contábil (1 vaga + 2 CR), Analista em Comunicação (1 CR), Analista de Sistemas (1 vaga + 1 CR), Analista de TI (2 CR), Analista de Gestão de Pessoas (1 CR), Analista de Fomento (1 vaga + 4 CR), Analista de Avaliação (1 vaga + 3 CR) e Analista de Crédito (6 CR). A remuneração para todos esses cargos é de R$ 2.700.

Além dos salários, os servidores da Agência de Fomento do Tocantins também receberão benefícios, incluindo vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

O concurso Fomento consiste em uma única etapa, que será a prova objetiva, abordando diferentes áreas de conhecimento, dependendo do cargo. A prova será realizada em Palmas/TO em 26 de novembro de 2023, com locais e horários a serem divulgados posteriormente no edital de convocação.

Não perca esta última oportunidade de se candidatar ao concurso da Agência de Fomento TO e concorrer a essas vagas de emprego.

Como se inscrever no concurso Fomento

Os interessados poderão se inscrever através do site da Unitins (www.unitins.br), banca organizadora do processo de seleção.

As taxas serão nos valores de R$ 60 (nível médio) e R$ 100 (superior).

Funções técnico de fomento

Um técnico de fomento desempenha um papel importante na área de desenvolvimento e apoio a projetos e programas. Suas principais responsabilidades incluem:

Assistência Técnica: Os técnicos de fomento fornecem suporte técnico e consultoria a indivíduos, empresas ou comunidades que buscam desenvolver projetos ou atividades específicas. Isso pode envolver a orientação sobre os procedimentos, regulamentos e práticas recomendadas para alcançar metas de desenvolvimento.

Avaliação de Projetos: Eles avaliam propostas de projetos, examinando sua viabilidade e impacto potencial. Isso inclui analisar orçamentos, cronogramas e planos de ação para garantir que os projetos estejam bem estruturados.

Apoio na Captação de Recursos: Técnicos de fomento auxiliam na busca por financiamento e recursos necessários para a implementação de projetos. Isso pode envolver a identificação de fontes de financiamento, elaboração de propostas e documentação para solicitações de subsídios ou empréstimos.

Monitoramento e Avaliação: Eles acompanham o progresso dos projetos em andamento, garantindo que estejam sendo executados de acordo com o planejado. Isso inclui a coleta de dados, relatórios de status e avaliação dos resultados alcançados.

Treinamento e Capacitação: Técnicos de fomento podem fornecer treinamento e capacitação para grupos ou indivíduos envolvidos em projetos, a fim de desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para o sucesso.

Sobre a Fomento

O termo “fomento” se refere ao ato de promover ou estimular o desenvolvimento, crescimento ou progresso de algo. É frequentemente usado em contextos relacionados ao apoio a projetos, programas, iniciativas ou atividades com o objetivo de impulsionar seu sucesso ou alcance de metas específicas. O fomento pode abranger várias áreas, incluindo:

Desenvolvimento Econômico: O fomento econômico envolve a implementação de políticas e ações para estimular o crescimento e fortalecimento da economia, promovendo o investimento, a criação de empregos, o empreendedorismo e o comércio.

Fomento Cultural: Nesse contexto, o fomento está relacionado ao apoio à cultura, às artes e à preservação do patrimônio cultural. Isso pode incluir financiamento de eventos culturais, promoção de artistas e preservação de monumentos históricos.

Fomento Científico e Tecnológico: O fomento à ciência e tecnologia envolve o incentivo à pesquisa, inovação e avanços tecnológicos. Isso pode incluir concessão de bolsas de pesquisa, financiamento de laboratórios e promoção de startups.

Fomento Social: Envolve a promoção do bem-estar social, incluindo o apoio a programas de educação, saúde, habitação e assistência social para comunidades vulneráveis.