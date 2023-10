Concurso IF avança e edital para administrativo e professor pode sair a qualquer momento

Mais um concurso IF ( Instituto Federal). O certame vai ofertar oportunidades para professor e seto administrativo. Sobre o edital, será liberado a qualquer momento.

Isso porque, o certame já conta com banca. O certame será para o IF RR- estado de Roraima.

Os esclarecimentos foram publicados nesta terça-feira, 03 de outubro, por meio do Diário Oficial da União. A banca escolhida será o Instituto Idecan.

Diante disso, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer em breve. Somente então poderá ser confirmada a data precisa de publicação do edital de abertura de inscrições.

Sobre as vagas do concurso IF

O quantitativo ainda não foi divulgado. Contudo, as chances serão para estes cargos:

Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico EBTT

Técnico Administrativo em Educação TAE (Classes C, D e E)

Como foi o último concurso IF

O último concurso ocorreu em 2020, quando foram oferecidas 274 vagas, sendo 60 imediatas e 214 para formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades e contou com estas chances:



Para cargos de nível médio, temos as seguintes oportunidades:

Assistente em Administração: 6 vagas disponíveis e 19 para formação de cadastro reserva (CR).

Assistente de Aluno: 1 vaga e 4 CR.

Técnico em Agropecuária: 1 vaga e 4 CR.

Técnico em Laboratório/Aquicultura: 1 vaga e 4 CR.

Técnico em Tecnologia da Informação: 1 vaga e 4 CR.

Para os cargos administrativos de nível superior, as vagas do concurso IF são as seguintes:

Administrador: 3 vagas e 11 CR.

Assistente Social: 1 vaga e 4 CR.

Auditor: 1 vaga e 4 CR.

Economista: 1 vaga e 4 CR.

Pedagogo: 1 vaga e 4 CR.

Técnico em Assuntos Educacionais: 1 vaga e 4 CR.

Por fim, para os professores, nas diversas especialidades, as oportunidades do concurso IF são as seguintes:

Informática: 3 vagas e 11 CR.

Letras/Língua Portuguesa: 3 vagas e 11 CR.

Administração: 3 vagas e 11 CR.

Educação Física: 2 vagas e 7 CR.

Pedagogia: 1 vaga e 4 CR.

Publicidade e Propaganda: 2 vagas e 4 CR.

Engenharia Agrícola: 1 vaga e 4 CR.

História: 1 vaga e 4 CR.

Comércio Exterior: 1 vaga e 4 CR.

Gestão Pública: 1 vaga e 4 CR.

Designer Gráfico: 1 vaga e 4 CR.

Agronomia: 2 vagas e 7 CR.

Artes: 1 vaga e 4 CR.

Biologia: 5 vagas e 17 CR.

Engenharia de Alimentos: 2 vagas e 7 CR.

Engenharia de Pesca: 6 vagas e 19 CR.

Física: 1 vaga e 4 CR.

Letras/Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Inglês: 1 vaga e 4 CR.

Matemática: 4 vagas e 14 CR.

Zootecnia: 1 vaga e 4 CR.

