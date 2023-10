Concurso Inmetro terá edital até dezembro, veja mais

O concurso Inmetro já está aprovado desde 16 de junho deste ano e deve ter o edital divulgado até dezembro deste ano. Desse modo, quem sonha em trabalhar nessa autarquia, já pode ir se preparando para o certame. E, assim, sair na frente na corrida para uma posição.

E se você também faz parte desse clube, fique com a gente até o final desse texto, Pois, vamos te dar informações e dicas incríveis para que você chegue mais perto dos seus objetivos.

Concurso Inmetro 2023

Em 16 de junho de 2023, o concurso Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) recebeu aprovação do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos.

Sendo assim, o edital oficial deve sair ainda este ano, nos primeiros 15 dias de dezembro. Segundo o próprio instituto, estarão disponíveis 40 vagas para o cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e 60 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

Vagas e cargos no instituto

Como vimos, o certame do Inmetro deve preencher 100 vagas no total. No entanto, esse quantitativo não deve ser suficiente para que todos os cargos vagos no instituto sejam ocupados.

Isso porque, de acordo com informações do próprio Inmetro, essas são as posições abertas atualmente em seu quadro de servidores:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: 178 cargos;

Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade: 435 cadeiras vagas;

Especialista em Metrologia e Qualidade: 35;

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade: 394 vagas;

Técnico em Metrologia e Qualidade: 212 vagas.



Sendo assim, a expectativa é que outros concursos sejam feitos após esse para que todos esses lugares possam ser preenchidos.

A saber, os cargos de Assistente e Técnico são para servidores de nível médio completo e|ou que tenham concluído algum curso técnico na área.

Qual o salário de quem passa no concurso Inmetro?

Há pouco tempo, os servidores federais receberam um reajuste de 9% em seus vencimentos. Dessa forma, quem tiver a aprovação no concurso Inmetro já deve receber remunerações com esse aumento incluso.

De acordo com dados do próprio instituto, esses são os valores salariais de seus servidores:

Técnico em Metrologia e Qualidade: R$ 3.584,87;

Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade: R$ 3.826,20;

Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade: R$ 8.700,28;

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: R$ 8.700,28;

Especialista em Metrologia e Qualidade: R$ 19.951,55.

Além desses salários, os servidores federais ainda têm direito a diversos benefícios, como: Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Creche, Vale Transporte, dentre outros.

Portanto, trabalhar nessa autarquia é muito vantajoso do ponto de vista econômico e profissional.

Como foi a edição anterior do certame do instituto?

O último processo seletivo ocorreu em 2014, e teve como banca organizadora o Idecan. Na ocasião, foram divulgados 3 editais oficiais, que ofereceram chances para posições de Analista, Assistente, Pesquisador-Tecnologista, Técnico e Especialista.

Desse modo, todos os participantes do certame, com exceção dos candidatos a Especialista, precisaram passar por uma prova objetiva com 60 questões. Assim, foram 30 perguntas de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.

Ademais, todos passaram pela avaliação de títulos e de experiência profissional.

Os candidatos a Pesquisador-Tecnologista e Analista também fizeram uma prova discursiva, onde precisaram resolver duas questões pertinentes à sua área específica. Além do mais, precisaram fazer um Curso de Formação, com duração de 120 horas.

Enquanto isso, para as vagas de Especialistas, os participantes passaram por etapas específicas, como:

Avaliação de Títulos e Produção Científica e Tecnológica;

Defesa e Arguição Pública de Memorial;

Defesa e Arguição Pública de Trabalho.

Como estudar e se preparar para o concurso Inmetro?

Como já dissemos antes, o edital para o concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ainda não saiu. No entanto, não é por isso que os concurseiros de plantão não podem começar a se preparar para o certame com antecedência e aumentar as chances de se sair bem.

Primeiramente, é fundamental ter conhecimento em matérias básicas, como língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática. Afinal, estas são disciplinas que geralmente são cobradas em todos os concursos públicos e são importantes para um bom desempenho nas provas.

Além disso, é necessário estudar matérias específicas, como metrologia. Em síntese, é a ciência da medição e dos padrões de medição. Logo, isso inclui o estudo dos sistemas de unidades, instrumentos de medição, calibração e rastreabilidade metrológica.

Também é essencial ter conhecimento em qualidade, abordando temas como controle de qualidade, gestão da qualidade, normas técnicas, padronização, certificação e acreditação.

Outra área importante para estudar é a tecnologia, que engloba assuntos como informática, eletrônica, automação, instrumentação e ensaios não destrutivos.

Além disso, é recomendável estudar a legislação específica relacionada ao Inmetro, como a Lei 9.933/1999 e as portarias regulamentadoras.

Gostou de saber que o edital do concurso Inmetro vai sair ainda em 2023? Então não perca tempo! Antes mesmo da publicação do edital, comece a se preparar e aumente suas chances!