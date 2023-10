Concurso INPE tem editais publicados, confira detalhes

Atenção você que é concurseiro: o concurso INPE já está confirmado e até já saíram os editais. Desse modo, todos os detalhes acerca do certame já foram anunciados, o que facilita a vida de quem quer fazer a prova e tentar uma vaga no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

E para ajudar você a compreender melhor todos esses detalhes, hoje trouxemos um apanhado das informações mais relevantes do edital para compartilhar. Assim sendo, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Concurso INPE tem editais publicados

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em conjunto com o MCTI, lançou editais para cargos de tecnologista (pleno I e júnior I) e pesquisador (adjunto padrão I e associado padrão I).

A saber, essas vagas são de nível superior e devem somar 93 no total. Além disso, de acordo com o edital, o salário inicial dos aprovados pode ser de até R$ 16.134,86.

Detalhes sobre as vagas de tecnologista

Segundo o edital, as vagas para tecnologista serão 49 no total, sendo 36 para ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 10 para candidatos negros. Além disso, os aprovados deverão cumprir suas atividades nas cidades de Cachoeira Paulista (SP), São José dos Campos (SP) e Cuiabá (MT).

A prova em si será composta por uma etapa objetiva, uma discursiva e análise de títulos. Outro ponto importante é que a banca que irá organizar e aplicar o certame será a FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Quanto à aplicação da prova do concurso INPE, as etapas objetiva, discursiva e de conhecimentos específicos, de caráter classificatório e eliminatório, ocorrerão no dia 26 de maio de 2024, esta sendo a data provável.

Ademais, a aplicação das avaliações se dará nas mesmas cidades onde os aprovados deverão assumir suas atividades. Ou seja, Cachoeira Paulista e São José dos Campos, no estado de São Paulo, e Cuiabá, no Mato Grosso.

Detalhes do concurso INPE para as vagas de pesquisador

Enquanto isso, as vagas de pesquisador a serem preenchidas pelo certame do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais serão 44 no total. Dessas, 32 serão para ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 9 para candidatos negros.

Já as provas para essas vagas terão algumas etapas específicas:

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova oral e Defesa de Memorial, de caráter apenas classificatório;

Avaliação de Títulos, também de caráter apenas classificatório.

Além do mais, candidatos a ambos os cargos (tecnologista e pesquisador), devem passar por procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, caso estejam concorrendo às vagas de cotas.

Qual o perfil da banca FGV?

Como já dissemos, a banca FGV será a responsável pela organização do concurso INPE. Sendo assim, é importante conhecer o perfil da banca para estar mais preparado na hora de prestar o concurso, uma vez que essas instituições costumam seguir um padrão. Em outras palavras, conheça o padrão e você estará mais perto de saber como será o certame.

A Fundação Getúlio Vargas costuma ser bastante rígida na aplicação das provas dos concursos que organiza. Quanto à avaliação em si, as provas costumam ter entre 70 e 80 questões de múltipla escolha. Além disso, os enunciados são habitualmente bem elaborados e longos, que trazem um certo desgaste ao candidato.

Ademais, as provas discursivas da FGV abordam costumeiramente temas muito atuais. Por isso, é importante estar a par do que anda acontecendo no mundo se quiser ir bem nessa etapa.

O que estudar para passar no concurso INPE?

No concurso do INPE para os cargos de pesquisador e tecnologista, os candidatos precisam estudar uma série de disciplinas e conhecimentos relacionados à área de pesquisas espaciais. Com base nas últimas provas aplicadas pelo instituto, algumas áreas do conhecimento são de particular importância.

Exemplos dessas áreas são:

Queimadas;

Desmatamento;

Embrace;

Imagens de Satélites;

Previsão Numérica de Tempo e Clima;

Engenharia de Satélites.

Além disso, para obter um bom desempenho na prova do INPE, é necessário estudar temas relacionados à Física, Matemática, Astronomia, Geofísica, Climatologia, Tecnologia da Informação e ter conhecimento sobre as atividades do instituto, bem como suas últimas pesquisas e avanços tecnológicos.

Considerando que a banca do certame é a FGV, é necessário estudar temas muito atuais que tenham relação com as atividades exercidas pelo instituto. Aliás, para as vagas de pesquisador, o edital indica que a Prova Oral e a Defesa de Memorial cobrarão estudo de pesquisas realizadas pelo INPE nos últimos 10 anos.

As inscrições para o concurso INPE começarão às 16h do dia 31 de outubro e vão até as 16h do dia 4 de dezembro. Então, agora que você já sabe tudo sobre o edital, comece agora mesmo a estudar para o certame e boa sorte!